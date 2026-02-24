Del compromiso a la ruptura en tres días: La montaña rusa amorosa que vivió un jugador de la liga de Costa Rica

Ya lo decía Marisol: la vida es una tómbola, y cuando se trata de temas del corazón, todavía puede serlo más si cabe. Y si alguien no se lo cree, que pregunte al mediocentro del Xelajú de la liga guatemalteca, el costarricense Derrickson Quirós, quien ha pasado del cielo al infierno en menos de una semana.

El joven futbolista, de 24 años, se armó de valentía para hincar la rodilla y proponerle matrimonio a su novia, quizás envalentonado después de golear por 4 a 2 al equipo rival, el Deportivo Marquense, en la última jornada de la liga de Guatemala.

En el vídeo, que circuló rápidamente por las redes sociales, se ve al jugador abriendo la caja del anillo de compromiso y a su chica emocionada ante una propuesta así, confirmando la futura boda, aunque la realidad tiene mucho menos color de rosa de lo que aparenta la escena.

Tan solo tres días más tarde saltaba todo por los aires al anunciar que había roto la relación con su prometida a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Sí, es cierto que mi relación (compromiso) terminó. Fue una situación personal difícil, como cualquier ruptura, pero prefiero manejarla con respeto y madurez", señalaba en una Historia de Instagram.

Sin embargo, se negaba a "hablar mal de nadie", ni quería "entrar en detalles" por respeto a "una relación que en su momento fue importante".

Historia de Instagram del futbolista costarricense, Derrickson Quirós. / Instagram

Además, también señalaba que se tomaba esta situación como una oportunidad para estar "enfocado en su carrera, en su equipo y en seguir creciendo como persona" y agradecía los mensajes de apoyo recibidos.

A veces, lo que va a ocurrir es impredecible y puede convertir la vida de una persona en una verdadera montaña rusa, como le ha ocurrido en los últimos días a Quirós. Aunque no han trascendido los motivos definitorios del fin de la relación, parece que el futbolista piensa aprovechar el dolor para seguir creciendo.