El compromiso eterno de Messi con Argentina

Botas puestas, zamarras a punto y el pasillo que da acceso al estadio se empieza a llenar de jugadores argentinos, dispuestos a salir a calentar. Pero no. Todavía no. Aún no se mueve nadie. No hasta que aparezca el capitán. Hasta que aparezca Messi. Y ahí sale. Mirada al frente, semblante serio y toda la flota argentina tras él. Es el líder indiscutible, incontestable. Ahora sí, ahora sale Argentina a calentar. Es la Argentina de Messi. Cómo nos hemos acostumbrado a estas escenas en los últimos meses y cómo las echaremos de menos. Adiós a esa Argentina.

La Argentina de una leyenda y de un jugador único que, ahora, da un paso al lado. Y por eso llora todo un país. Porque el '10' ya no volverá a enfundarse la albiceleste. Porque el cambio de ciclo es inevitable y porque se despide el más grande. Dos Copas América y un Mundial en el bolsillo. Para reivindicar lo que siempre ha sido y lo que siempre será: un ganador en sus clubes y, también en su selección. Porque por mucho que los principios no fueron especialmente buenos, Messi siempre ha demostrado un compromiso total con su tierra querida, con una Argentina que, al fin, ha sabido entender qué tenía entre manos.

Siempre Argentina

Pudo elegir jugar con España, pero el rosarino siempre tuvo claro que quería vestir los colores de la Albiceleste. Porque era lo que le dictaba el corazón y porque, dentro de todo, quería triunfar con su país, incluso cuando los 'palos' empezaban a ser una constante en todas sus convocatorias. Siempre comparada con Maradona. Siempre minusvalorado por la leyenda de Maradona. "Los amigos de Messi" fue bautizada en varias ocasiones una Argentina que despeñaba en cada cita importante. Tenían al mejor del mundo en su club, pero en cada derrota argentina el foco siempre estaba en el mismo.

Leo Messi se despide de la selección argentina con un palmarés de leyenda / EFE

Para el recuerdo quedan aquellas finales del Mundial 2014 y las de la Copa América de 2015 y 2016. Argentina se la volvía a pegar y Leo se llevaba todas las críticas. Fue en aquel entonces cuando decidió que lo mejor era dar un paso al lado. Cansado de acudir con la selección y no lograr los objetivos, Messi prefirió dejarlo, dar entrada a savia nueva y esperar que la situación cambiara radicalmente.

La aparición de Scaloni

Y así fue. El mito azulgrana se replanteó su decisión, apareció Scaloni en escena y la historia es la que todos sabemos. Se llevó la Copa América de 2021, el Mundial de 2022 y la Copa América de 2024. Tan solo le faltó levantar un nuevo Mundial este pasado verano, pero cayó ante España.

Hubiera sido el broche doradísimo de una trayectoria con Argentina que le ha llevado del barro de tener que renunciar hasta ser coronado y venerado por todos. El tiempo le ha terminado dando la razón. 'Pesado' con jugar con Argentina. 'Pesado' con continuar pese al linchamiento público cuando los resultados no se daban. Y 'pesado' hasta ganarlo todo con la selección de sus amores. Leo Messi. Menuda leyenda.