¿Quién comprará al Santos de Neymar? Chelsea, Qatar, Arabia...

Menos de un año después de anunciarse una supuesta nueva era -impulsada, sobre todo, por el retorno de Neymar al club que le vio crecer-, el panorama del Santos es desolador. La situación actual del equipo ha abierto un océano de interrogantes, tanto en lo deportivo como en la gestión del club. Y la solución a esta mala gestión podría acabar siendo la venta del 90% del capital de la entidad.

Las deudas con antiguos jugadores y entrenadores, los acuerdos publicitarios mal aprovechados y el innegable mal momento deportivo -el equipo coquetea con el descenso a la Serie B- han convertido al ‘Peixe’ en un territorio hostil, especialmente tras la derrota contra Flamengo, que alteró el vestuario por el comportamiento de Neymar.

Neymar, durante el partido contra Flamengo / 'X'

Prácticamente a la desesperada, la directiva considera que la mejor opción para resolverlo todo es transformar el club en una entidad privada y lanzar al Santos a una puja al mejor postor. ¿Y quién se interesa por el equipo de Neymar?

Una deuda de más de 150 millones de euros

La grave situación del Santos va más allá del astro brasileño, que ha podido ayudar poco a su equipo porque ha pasado más tiempo lesionado que compitiendo. La deuda total ya supera los 150 millones de euros netos, según los datos publicados en 2024, y el temible descenso a la Serie B amenaza gravemente al club.

Hinchas de Santos honran a Pelé hoy, en un partido del torneo Campeonato Paulista, entre Santos y Mirassol, en el estadio de Vila Belmiro en Santos (Brasil / Guilherme Dionísio / EFE

Según informó UOL, la directiva del ‘Peixe’ lleva unos cuantos meses valorando seriamente la opción de privatizar la entidad y ha dado pasos en esa dirección, como la contratación de Rodrigo Monteiro de Castro -a petición de la Comisión de Estatuto- para asesorar al club si desean continuar por ese camino.

Cruzeiro, Bahía y Botafogo

Como ejemplo, el Santos se fija en casos recientes en Brasil como el Cruzeiro de Ronaldo Nazário, el Bahía del City Group o el Botafogo de John Textor, propietario también del Olympique de Lyon, entre otros. Por el momento, el ‘Peixe’ empieza a despertar interés en todo el mundo.

Tal y como señalan en Brasil, concretamente en el ‘Diario do Peixe’, el Santos estima el valor de su entidad en 346 millones de euros, una cifra que el Chelsea, vía BlueCo -su empresa matriz-, podría estar interesado en abonar. Más allá del club londinense, Qatar, a través del QSI (Qatar Sports Investments, fondo soberano del país), también ha mostrado interés. Y Arabia Saudí, mediante el Public Investment Fund (Fondo de Inversión Pública).

Neymar se abraza con Rollheiser, autor del gol del triunfo del Santos / RRSS

Finalmente, cuando Neymar llegó al club el pasado mes de febrero, en Brasil se especuló sobre la posibilidad de que fuera el propio jugador quien adquiriese el club, asegurando que en su contrato podía existir algún tipo de acuerdo relacionado con la compra del citado porcentaje a través de NR Sports, empresa del futbolista junto a su padre. De momento, no hay nada decidido. Lo que está claro es que, de venderse, el Santos se convertirá en el club brasileño más caro de la historia.