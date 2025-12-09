Se complica el 'caso Uche'

El paso de Christantus Uche por la Premier League no está resultando una aventura provechosa. El centrocampista nigeriano se marchó el último día de mercado al Crystal Palace en forma de cesión con compra obligatoria de 20 millones en caso de que jugara diez partidos de titular con el equipo inglés. Sin embargo, se encuentra totalmente relegado a un segundo plano y apenas ha disputado cuatro partidos de Premier saliendo desde el banquillo.

No cuenta para el técnico Oliver Glasner, y es por ello que el Crystal Palace quiere devolver al futbolista al Getafe ya en este mercado de invierno y evitar el pago de los 20 'kilos', según la información del diario 'AS'. En cambio, en el Getafe pretenden que Uche continúe en los 'Eagles', con la esperanza de que se gane un hueco en el equipo y, finalmente, dispute esos diez partidos como titular que activarían la compra automática del jugador. Pero mucho deben cambiar las cosas...

El anuncio de Christantus Uche como nuevo jugador del Crystal Palace. / CRYSTAL PALACE

El Getafe necesita esos 20 millones de euros para evitar problemas. El club azulón tiene provisionados esos 20 millones en el presupuesto de la temporada 2026-27, un factor que permitió que LaLiga diera luz verde a la inscripción de seis jugadores (Neyou, Kiko Femenía, Abqar, Sancris, Javi Muñoz y Juanmi) respaldados por ese aval.

Además, si finalmente el Crystal Palace decide 'devolver' a Uche, al Getafe no le quedaría otra opción que vender o ceder otra vez el centrocampista, ya que no puede volver a vestir la camiseta azulona esta temporada.

Tal y como recoge el artículo III del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, en el apartado 5, Inscripción, en el capítulo 4: "Los jugadores pueden estar inscritos en un máximo de tres clubes durante una temporada. Durante este periodo, el jugador es elegible para jugar partidos oficiales solamente por dos clubes. Como excepción a esta regla, un jugador que juega en dos clubes pertenecientes a asociaciones cuyas temporadas se crucen (es decir, donde la temporada comience en el verano/otoño mientras la otra comience en invierno/primavera), puede ser elegible para jugar partidos oficiales en un tercer club durante la temporada que corresponda, siempre que haya cumplido cabalmente sus obligaciones contractuales con sus clubes anteriores".

De esta manera, como recuerda el diario 'AS', la única opción que le queda a Uche para jugar esta temporada es hacerlo en ligas escandinavas, como Suecia, Noruega o Dinamarca, nórdicas, como Finlandia o Islandia, la MLS de Estados Unidos, competiciones sudamericanas como Argentina o Brasil o en otros campeonatos del hemisferio sur. También cabe la alternativa de ganarse un puesto en el Crystal Palace, pero los ingleses tienen claro que no cuentan con él. Se complica el caso Uche.