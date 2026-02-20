Comparan a Nico Paz con Lamine Yamal

Las comparaciones son difíciles de esquivar en el fútbol. Cuando Franco Mastantuono fichó por el Real Madrid, rápidamente se inició el debate de si estaba a la altura de Lamine Yamal. Incluso ya se empezó a hablar de cuál de los dos sería mejor en el futuro. Ahora, a medida que pasa el tiempo y se acerca el regreso de Nico Paz al Santiago Bernabéu, es el tinerfeño el que es comparado con el extremo del Barça. Seguramente, también influye que el rendimiento del ex de River en el Bernabéu aún está lejos del esperado.

La realidad es que Nico Paz en el Como y Lamine Yamal bajo las órdenes de Hansi Flick deciden partidos. Ellos son los dos únicos jugadores nacidos a partir de 2004 que han superado las 15 contribuciones de gol esta temporada en las cinco grandes ligas. El primero suma 10 goles y 6 asistencias en 21 partidos, contando Serie A y Coppa Italia; el segundo registra 15 dianas y 13 asistencias en 32 choques, contabilizando LaLiga, Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España.

Lamine Yamal durante el partido contra el Girona / Gorka Urresola Elvira / SPO

Nico Paz, nacido en 2004, tiene 21 años. Lamine Yamal, de 2007, solo 18. Dos talentos impresionantes que quieren colocar en el mismo escalón, aunque a día de hoy, claramente el de Rocafonda juega en otra liga. Segundo en el Balón de Oro, campeón de la Eurocopa, dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey, referencia total en el Barça...

Nico Paz, gol y asistencia ante la Lazio / EFE

En el palmarés del actual jugador del Como figuran una Champions, una Liga y una Copa del Rey, nada mal a los 21 años, pero solo ha jugado ocho partidos con el primer equipo blanco. Nada que ver. Eso sí, lejos del foco español, Nico Paz ha logrado explotar por completo, erigiéndose como uno de los líderes del equipo que entrena Cesc Fàbregas y ganándose un puesto en el Real Madrid de cara a la temporada 2026-27.

Regreso al Bernabéu... ¿Cara a cara en el Clásico?

De hecho, según Matteo Moretto, su vuelta al Bernabéu a final de temporada ya es una realidad tras su salida al Como el verano de 2024, cuando los italianos compraron el 50% del jugador a cambio de 6 millones de euros. Claro está, eso también alimenta la comparación Nico Paz–Lamine Yamal.

Nico Paz, durante un partido con la cantera del Madrid / EFE

Lamine es un extremo que inventa fútbol prácticamente sin querer. Un privilegiado del balón que lee el fútbol antes que el resto y que lo ejecuta también más rápido gracias a una calidad técnica exquisita. Nico Paz es más bien un interior, con un último pase muy fino y una capacidad para llegar desde segunda línea sensacional. Dos genios que, salvo sorpresa, se enfrentarán cara a cara en cuestión de meses.

Mucho por lo que luchar

Aunque no deben despistarse. Lamine tiene mucho por lo que luchar esta temporada: el Barça está vivo en Liga, a dos puntos del líder, el Madrid, en Champions, esperando rival para octavos, y en la Copa del Rey, aunque deberá remontar un 4-0 al Atlético de Madrid si quiere estar en la final.

Noticias relacionadas

Lamine Yamal en el suelo durante el partido contra el Girona / David Borrat / EFE

Por su parte, Nico Paz pelea para firmar una temporada histórica en el Como: sextos con 42 puntos, los puestos de Champions League pueden ser mucho más que un simple sueño. Y no hay que olvidarse de la Coppa Italia, donde se juegan un billete para la final a doble partido contra el Inter de Milán.