Comparan a Endrick con Benzema: "Es muy bueno para mí"

Endrick no para de marcar goles. El Real Madrid lo cedió durante el mercado de invierno con ese propósito, pero seguramente nadie en el Bernabéu se esperaba su tremenda irrupción en el fútbol francés de la mano de un Olympique de Lyon que va como un tiro en la Ligue 1 y que se clasificó para los cuartos de la Copa gracias a un trallazo del delantero brasileño.

Al Lyon le estaba costando desequilibrar la balanza frente al Stade Lavallois de Segunda División, pero entonces apareció la zurda de Endrick para encarrilar la eliminatoria. Con el 0-0 en el marcador en el minuto 79', el delantero exhibió su potencia física para llegar antes al balón que el defensor y, sin pensárselo, se sacó de la manga un disparo inapelable desde la media luna del área.

Un auténtico golazo que deja su cuenta en cinco dianas en sus cinco primeros partidos con el Olympique de Lyon, además de haber ofrecido también una asistencia. Sus números desde su llegada a Francia son dignos de un delantero de varios millones y las comparaciones no se han hecho esperar en el país galo

Comparado con Benzema

En zona mixta con la prensa tras el encuentro de la Copa de Francia, el delantero propiedad del Real Madrid fue comparado por los periodistas con Karim Benzema, exjugador y leyenda blanca que también pasó por las filas del Lyon en los primeros años de su trayectoria futbolística.

Karim Benzema, celebrando un gol con el Al Ittihad ante el Al Shabab / @ittihad

"Que me comparen con él es muy bueno para mí porque Karim Benzema es un gran jugador, un jugador increíble. Ha sido el mejor del mundo", respondía al respecto Endrick, que no obstante es sabedor de que cualquier comparación con el que fuera Balón de Oro todavía le queda grande.

Y lo quiso dejar claro: "Pero Karim está a años luz delante de mí. Es un gran jugador, espero que lo pase bien ahora en el Al-Hilal. Y muy contento. Muy contento por estar aquí, por estar donde jugó Karim y ojalá pueda pasar muy bien su final de carrera o lo que le quede jugando".

Elogios a Fonseca

También se pronunció Endrick sobre sus propias sensaciones, tras haber contribuido ya en hasta seis goles del conjunto de Paulo Fonseca: "Agradezco mucho a Dios por esto, es increíble para mí haber marcado ya cinco goles y dar una asistencia hasta ahora. Es un comienzo de año increíble con el Lyon, estoy muy agradecido a Dios y a Paulo Fonseca".

En ese sentido, precisamente se centró en elogiar al técnico portugués: "Es un gran entrenador. Me da mucha libertad. Estoy muy agradecido por eso porque, si no fuera un buen entrenador, o no fuera un buen gestor, no estaríamos aquí. Y ya se ve, todos los partidos que estamos ganando. Eso también se debe en gran medida a Paulo, que es un gran entrenador".