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Colombia - Francia, en directo: amistoso internacional, hoy en vivo

Sigue en vivo y online el partido entre Colombia y Francia en el Northwest Stadium de Estados Unidos

Mbappé, durante el partido de Francia contra Brasil

Mbappé, durante el partido de Francia contra Brasil / EFE

SPORT.es

Sergi Bescós I Lázaro

Colombia Francia se ven las caras en un partido amistoso de mucho nivel en el Northwest Stadium.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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