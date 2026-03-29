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FÚTBOL INTERNACIONAL
Colombia - Francia, en directo: amistoso internacional, hoy en vivo
Sigue en vivo y online el partido entre Colombia y Francia en el Northwest Stadium de Estados Unidos
Sergi Bescós I Lázaro
Colombia y Francia se ven las caras en un partido amistoso de mucho nivel en el Northwest Stadium.
Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.
Colombia (0-0) Francia l Min 19
Disparo de Digne directo a la barrera.
Colombia (0-0) Francia l Min 17
¡Falta muy peligrosa para Francia en el borde del área de Colombia!
Colombia (0-0) Francia l Min 16
Nuevo saque de esquina para Francia tras un intento de centro por la izquierda de Digne
Colombia (0-0) Francia l Min 15
Primer cuarto de hora de partido. Encuentro muy igualado. Ambos equipos no renuncian a salir con el balón controlado. Colombia está haciendo mucho daño con recuperaciones en el centro del campo y transiciones rápidas por la izquierda
Colombia (0-0) Francia l Min 14
¡La ha tenido Colombiaaaa! Gran acción individual de Luís Diaz para conectar con Mojica y el centro del lateral casi consigue conectar con James.
Colombia (0-0) Francia l Min 13
Tremendo pase al espacio de Cherki para Thuram pero el extremo izquierdo estaba en fuera de juego.
Colombia (0-0) Francia l Min 12
Se ha ido al suelo Akliouche en el área de Colombia pero no hay nada según el árbitro
Colombia (0-0) Francia l Min 11
Buena recuperación y contra de Colombia que termina con un centro de Mojica que no encuentra rematador. Francia no consigue conectar en el último pase.
Colombia (0-0) Francia l Min 10
Francia también intenta presionar arriba para no facilitar la salida de balón de la 'Tri'
Colombia (0-0) Francia l Min 8
Saque de esquina para Colombia tras forzar una pérdida en salida de balón de Francia con una muy buena presión arriba
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