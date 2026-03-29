Colombia - Francia, en directo: amistoso internacional, hoy en vivo

Colombia y Francia se ven las caras en un partido amistoso de mucho nivel en el Northwest Stadium.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

Colombia (0-0) Francia l Min 19 Disparo de Digne directo a la barrera.

Colombia (0-0) Francia l Min 17 ¡Falta muy peligrosa para Francia en el borde del área de Colombia!

Colombia (0-0) Francia l Min 16 Nuevo saque de esquina para Francia tras un intento de centro por la izquierda de Digne

Colombia (0-0) Francia l Min 15 Primer cuarto de hora de partido. Encuentro muy igualado. Ambos equipos no renuncian a salir con el balón controlado. Colombia está haciendo mucho daño con recuperaciones en el centro del campo y transiciones rápidas por la izquierda

Colombia (0-0) Francia l Min 14 ¡La ha tenido Colombiaaaa! Gran acción individual de Luís Diaz para conectar con Mojica y el centro del lateral casi consigue conectar con James.

Colombia (0-0) Francia l Min 13 Tremendo pase al espacio de Cherki para Thuram pero el extremo izquierdo estaba en fuera de juego.

Colombia (0-0) Francia l Min 12 Se ha ido al suelo Akliouche en el área de Colombia pero no hay nada según el árbitro

Colombia (0-0) Francia l Min 11 Buena recuperación y contra de Colombia que termina con un centro de Mojica que no encuentra rematador. Francia no consigue conectar en el último pase.

Colombia (0-0) Francia l Min 10 Francia también intenta presionar arriba para no facilitar la salida de balón de la 'Tri'