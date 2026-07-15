El COI recibe una denuncia contra Infantino por el 'caso Balogun'

Gianni Infantino vuelve a situarse en el centro de la polémica. La organización de derechos humanos FairSquare ha presentado una denuncia formal ante la Comisión de Ética del Comité Olímpico Internacional (COI) contra el presidente de la FIFA por una supuesta vulneración de las normas de neutralidad política recogidas en la Carta Olímpica y en el código ético del organismo olímpico.

La denuncia sostiene que Infantino, miembro del COI desde 2020, habría incumplido en varias ocasiones los principios de neutralidad política, especialmente en relación con su vínculo público con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Según FairSquare, existen cinco presuntos incumplimientos claros de las normas del COI, además de indicios de otras dos infracciones graves.

Uno de los episodios señalados por la organización está relacionado con el llamado 'caso Balogun' (del actual Mundial). La controversia surgió después de que el delantero estadounidense Folarin Balogun pudiera disputar un partido del Mundial 2026 tras la suspensión cautelar de la sanción derivada de una expulsión. El asunto adquirió una dimensión política cuando Trump aseguró públicamente haber intervenido para que la FIFA revisara la situación del jugador. Infantino ha negado haber participado en la decisión y ha defendido la independencia de los órganos disciplinarios de la FIFA.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, ya había afirmado la semana pasada que cualquier denuncia de este tipo sería investigada por los órganos competentes del movimiento olímpico. Ahora, con la presentación formal de la queja, el caso queda en manos de la Comisión de Ética del organismo.

No es la primera vez que FairSquare dirige sus críticas contra el máximo dirigente del fútbol mundial. En diciembre de 2025, la misma organización ya presentó una denuncia ante el Comité de Ética de la FIFA por supuestas infracciones del principio de neutralidad política, además de cuestionar la creación del denominado Premio de la Paz de la FIFA y su concesión a Donald Trump.

Por el momento, ni el COI ni la FIFA han anunciado la apertura de un procedimiento disciplinario formal contra Infantino. Sin embargo, la denuncia añade presión sobre el dirigente suizo en pleno Mundial 2026 y reabre el debate sobre la independencia de las instituciones deportivas respecto a la influencia política.

La queja de FairSquare

“Existen pruebas contundentes de que Infantino ha cometido cinco claras infracciones de las normas del COI sobre neutralidad política mediante declaraciones u otras expresiones claras de apoyo al presidente de Estados Unidos. El informe aporta pruebas preliminares de otras dos infracciones graves.

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La primera se refiere a una posible aquiescencia a la presión política del presidente Trump para eludir las normas disciplinarias de la FIFA en el caso conocido como «Balogun». La segunda, a la promoción por parte de Infantino de un sitio web de aficionados de la FIFA, que parece haber formado parte de una campaña de recopilación de datos vinculada al presidente Trump”.