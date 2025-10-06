Cóctel explosivo Jobe Bellingham: tensión familiar, roces con la directiva y decepción en Dortmund

Se las prometían muy felices en Dortmund. La entidad germana dio un golpe sobre la mesa el pasado mes de junio cuando anunció la contratación de Jobe Bellingham, el hermano menor de Jude llamado a liderar a un BVB que veía en él al digno sucesor del ahora futbolista del Real Madrid.

Pero nada más lejos de la realidad. No han pasado ni cuatro meses y en Alemania ya empiezan a tirarse de los pelos y comienzan a ver la operación como un fiasco. Cabe recordar que el Dortmund pagó ni más ni menos que 30,5 millones de euros por un jugador de 19 años (cumplió 20 en septiembre) que, pese a la gran proyección que se le presuponía, tan solo había brillado en la Championship en sus etapas en Birmingham y Sunderland. Una apuesta arriesgada, condicionada por la huella que dejó su hermano Jude en el Signal Iduna Park.

Pero dar el salto a la élite y hacerlo de la mano de uno de los grandes de Europa parece venirle grande a Jobe Bellingham, que está lidiando con un difícil proceso de adaptación al que se le une un clima de tensión no solo familiar, sino también entre su padre y la dirección deportiva del Borussia Dortmund.

Grietas familiares

Informa 'BILD' que la situación entre los padres de Jobe está afectando gravemente en su rendimiento y confianza. El rotativo alemán asegura que Mark y Denise Bellingham, sus progenitores, fueron vistos en localidades muy separadas en la zona VIP durante el encuentro de Champions frente al Athletic Club, con amigos de la familia entre medio. "Existe un peligroso ambiente de tensión en torno a la familia, lo que genera en Jobe una enorme inseguridad y lo somete a mucha presión", comentan.

Jobe Bellingham, durante un duelo con el Dortmund / Instagram

Pero la tensión no solo existe a nivel familiar, sino también entre su padre y el entrenador y el director deportivo del Borussia Dortmund, Niko Kovac y Sebastian Kehl. Si bien a Jobe Bellingham ya le costó adaptarse al fútbol alemán, no ayudó en absoluto la crispación que su padre provocó en el staff técnico 'borusser'. El padre de los futbolistas tiene la entrada prohibida al vestuario del equipo, después de un altercado con la directiva a principios de temporada.

Roce con Kehl

Fue en la primera jornada de la Bundesliga, cuando su hijo fue sustituido al descanso del duelo frente al St. Pauli con el marcador 0-1 a su favor tras una decepcionante primera mitad. Mark Bellingham, frustrado, confrontó al entrenador y al director deportivo, Sebastian Kehl, tras el empate a tres definitivo. "El área activa de nuestro club sigue reservada para jugadores, entrenadores y directivos, no para familias y asesores. Esto no volverá a ocurrir. Se lo hemos dejado claro a todos los implicados", llegó a decir Kehl.

Kovac, entrenador del Dortmund / RRSS

Afectado por los problemas ajenos a lo deportivo, Jobe Bellingham no está logrando brillar sobre el césped ni demostrar que el Dortmund no se equivocó pagando más de 30 'kilos' por él. Debutó con los negriamarillos en el Mundial de Clubes del pasado mes de junio, incluso anotando su primer gol en la fase de grupos. Fue titular frente a Monterrey en octavos, pero no en la eliminación del Dortmund frente al Real Madrid en cuartos, sancionado por amarillas.

Pero los problemas empezaron a hacerse notar en el arranque de la campaña 25/26. Inició el curso con la confianza del técnico, formando parte del once inicial en las dos primeras jornadas de la Bundesliga. Pero apenas tuvo incidencia en el juego de su equipo y en ambos partidos fue sustituido pasando totalmente desapercibido. Condenado a los minutos finales en los siguientes cuatro encuentros, Jobe volvió a ser titular el miércoles frente al Athletic.

Ausente sobre el verde

Mientras sus padres vivían el partido separados en la grada del Signal Iduna Park, el propio Jobe Bellingham se mostraba ausente e inseguro sobre el terreno de juego. Y tampoco completó el partido -no lo ha hecho en toda la temporada-, provocando una nueva suplencia el pasado sábado en el regreso a la Bundesliga (Dortmund 1-1 Leipzig).

Karim Adeyemi y Mikel Jauregizar en el Dortmund-Athletic / AP

Los 30 millones de euros que el Dortmund pagó por él le han provocado también una presión añadida que el futbolista no está siendo capaz de gestionar. Se las prometían muy felices en Alemania con el hermano de uno de los mejores centrocampistas que ha pasado por la entidad 'borusser', pero Jobe no es Jude. Ni siquiera se le acerca. Al menos de momento.

Sea como sea, en el Dortmund tienen claro que lo que necesita el mediocentro inglés es confianza. Del club y del entrenador, que sigue dándole oportunidades partido tras partido en forma de minutos, aunque sea en el tramo final de los partidos. "Hizo uno o dos pases malos. Pero el chico tiene 20 años y hay mucho nerviosismo. Creo que lo hizo bien; estuvo ágil, contrapresionó y usó su físico para bloquear a uno o dos oponentes. Estoy muy satisfecho con su actuación. No queremos verlo todo tan negativo; al contrario: veo muchos aspectos positivos. Pero tiene 20 años y todavía podemos mejorar mucho", sentenció Niko Kovac tras el duelo de Champions.