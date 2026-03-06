Una cocinera presenta una demanda laboral contra Neymar JR. por trabajar 16 horas diarias

Una cocinera que trabajó en la mansión del futbolista brasileño Neymar en Río de Janeiro ha presentado una demanda contra el jugador y la empresa que la contrató. La extrabajadora asegura que durante su empleo tuvo que soportar jornadas laborales excesivas y condiciones de trabajo que afectaron seriamente su salud.

Según la denuncia presentada ante el tribunal, la mujer afirma que en numerosas ocasiones trabajaba hasta 16 horas al día. Su labor consistía en preparar comida no solo para el futbolista, sino también para un gran número de invitados que solían reunirse en la residencia del jugador.

Horas extras no pagadas y sin descansos

La cocinera sostiene que presuntamente debía preparar comidas para más de 150 personas diariamente. Además, asegura que con frecuencia tenía que trabajar los fines de semana y que no contaba con descansos adecuados durante la jornada laboral, lo que, según su testimonio, terminó provocándole varios problemas de salud.

De acuerdo con informaciones publicadas por la prensa brasileña, el horario de trabajo acordado inicialmente era de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde. Sin embargo, la mujer afirma que en muchas ocasiones terminaba su jornada mucho más tarde, llegando incluso a trabajar hasta las 11:00 de la noche o la medianoche. Durante ese tiempo, se encargaba de preparar tanto el desayuno como la cena para el internacional brasileño, actualmente jugador del Santos. En muchas ocasiones, dichas comidas también estaban destinadas a los amigos y visitantes del futbolista que se encontraban en la mansión.

La demandante también asegura haber sufrido problemas físicos, especialmente en la espalda y la cadera. Según explica, estos dolores se debieron a la necesidad de transportar utensilios pesados y grandes piezas de carne dentro de la residencia del jugador.

Casa de Neymar en Rio. / ·

Una indemnización de miles de euros

En la demanda, los abogados de la cocinera señalan que su clienta realizaba actividades que requerían un gran esfuerzo físico desde el inicio del contrato. Entre sus tareas se incluía cargar piezas de carne de aproximadamente 10 kilos, revisar los refrigeradores y transportar numerosas bolsas pesadas tras las compras del supermercado, además de permanecer de pie durante largas horas.

Noticias relacionadas

La mujer percibía un salario base de unos 654 euros al mes, aunque con las horas extras su ingreso promedio rondaba los 1.200 euros. Ahora exige una indemnización total de 43.046,16 euros, que incluiría el pago de horas extras no abonadas, gastos médicos y compensaciones por daños morales.