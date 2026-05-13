SPORT & MONEY
Los clubes recibirán compensaciones récord por ceder futbolistas al Mundial 2026
El organismo presidido por Gianni Infantino busca reconocer la importancia de los clubes en el desarrollo
La FIFA ha dado un paso más en su estrategia de compensación económica a los clubes y ha confirmado que repartirá un fondo récord de 355 millones de dólares entre las entidades que cedan futbolistas al Mundial de 2026. La cifra supone un incremento histórico respecto a anteriores ediciones y refleja el enorme crecimiento económico que rodea al torneo, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México con un formato ampliado de 48 selecciones.
La principal novedad es que los clubes recibirán más de 9.000 euros diarios por cada jugador convocado, una cantidad que se abonará durante todo el tiempo que el futbolista permanezca concentrado con su selección. Además, por primera vez, la FIFA incluirá también a los equipos que aporten jugadores durante la fase de clasificación mundialista, ampliando así el alcance del programa de ayudas.
El organismo presidido por Gianni Infantino considera que esta medida busca reconocer la importancia de los clubes en el desarrollo y preparación de los futbolistas internacionales. Muchos equipos, especialmente en Europa y Sudamérica, llevaban años reclamando mayores compensaciones debido al desgaste físico y al riesgo de lesiones que sufren sus jugadores durante los torneos internacionales.
El nuevo reparto económico beneficiará tanto a grandes potencias del fútbol como a clubes de menor categoría que logren aportar internacionales a sus selecciones. En el Mundial de Catar 2022 ya participaron más de 400 equipos en el programa de compensación, pero ahora la cifra podría crecer notablemente gracias al aumento de selecciones y partidos.
La ampliación del Mundial también incrementará la duración del campeonato y el número de futbolistas convocados, por lo que la FIFA ha decidido reforzar el sistema económico para mantener el apoyo de ligas y clubes. Con esta decisión, el organismo busca equilibrar los intereses del fútbol de selecciones y el de clubes en un calendario cada vez más exigente.
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