El club de Vinicius en Portugal, multado por insultos y por un "fuerte olor a cannabis" en la grada

El partido de la 23ª jornada de la Primeira Liga de Portugal el pasado 21 de febrero entre el FC Alverca, club propiedad de Vinicius Jr., y el Santa Clara terminó sobre el terreno de juego en un empate a uno, pero ha tenido más consecuencias para el conjunto local.

Según comunicó esta semana el Consejo Disciplinario de la máxima división del fútbol portugués, el Alverca ha sido sancionado con 765 euros por "conducta pública incorrecta" debido a varios incidentes, en los que se incluyen insultos de la afición local hacia un entrenador y un jugador del equipo azoriano, además de un 'aviso' por el "fuerte olor a cannabis" que se podría oler en las gradas del Complexo Desportivo, justo detrás del banquillo del Santa Clara.

"En el minuto 37, la afición presente en la tribuna oeste, sector A7, ocupada exclusivamente por aficionados del equipo local, FC Alverca, identificados por su vestimenta, camisetas y cánticos, en el exterior de la ZCEAP (Zona de Acceso Controlado de Seguridad Pública), coreó al unísono y de forma reiterada el siguiente cántico: '¡Oh Vicintin, vete al infierno!'", dice el acta de sanción.

Además, "en el minuto 93", los mismos aficionados corearon "'¡Oh Paciência, vete al infierno!".

Finalmente, el escrito asegura que "el delegado del equipo visitante, Santa Clara, Rafael Andrade, informó que durante todo el partido hubo un fuerte olor a cannabis en el banco de suplentes de su equipo, que emanaba de la tribuna oeste, Sector A7, ocupado exclusivamente por aficionados del equipo local, FC Alverca, identificados por su vestimenta, camisetas y cánticos, fuera de la ZCEAP, causando malestar a todos los presentes".

También hubo una multa porque un aficionado de Alverca pateó repetidamente la estructura "destinada a proporcionar/complementar la separación visual/física entre espacios" en las gradas, lo que resultó en su expulsión del recinto y su identificación por parte de las autoridades.

Vinicius, propietario desde 2025

El acual jugador del Real Madrid, Vinicius Jr. es propietario mayoritario del club portugués desde 2025, tras comprar una participación mayoritaria de las acciones. Actualmente, el equipo se encuenta en el décimo lugar de la tabla de la primera división tras ascender la temporada pasada y hacer una reestructuración completa de la plantilla este pasado mercado de verano.