Un club de Inglaterra suspende a un aficionado de por vida por racismo

El Gillingham de la League Two suspende a un fan después de enfrentarse a Omar Bogle, delantero rival tras poner el 2-0 en el marcador. El club inglés no tardó en sacar un comunicado después de las lamentables imágenes del aficionado simulando la acción de un simio.

Varios compañeros de Bogle señalaron al aficionado e interrumpieron sus celebraciones. El árbitro Tom Reeves rápidamente mantuvo una conversación con el jugador y el capitán de Newport, Ryan Delaney, antes de informar el incidente a los entrenadores.

This Gillingham fan racially abusing Newport’s Omar Bogle today, absolutely disgusting. Should never be allowed in a stadium again pic.twitter.com/Fblq6diHd0