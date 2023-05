Un club desaparecido y una promesa de amor eterna: la increíble historia del Raków, nuevo campeón de Polonia

El histórico equipo polaco ha llegado a lo más alto de la competición en su país años después de su desaparición El éxito tiene un nombre propio: Michal Swierczewski y el amor por su club

La guion de película del Raków Czestochowa polaco vivió el clímax de su historia tras la increíble conquista del campeonato liguero esta semana. El histórico club conquistó por primera vez la competición nacional, el objetivo final de un proyecto que tiene un nombre propio: Michal Swierczewski y una promesa de amor eterno a su club.

La historia que recoge la revista Panenka tiene su origen en 1921. Un grupo de amigos decidió crear un club bajo el nombre de Raków Czestochowa que pasó desapercibido por la máxima competición polaca durante toda su historia. Después de casi 70 años de su creación, el histórico club quebró y desapareció por falta de dinero. Los aficionados del Raków se resignaron entonces a ver a su equipo caer en el olvido, todos menos uno: Michal Swierczewski.

Michal era solamente un niño cuando el club de su vida desapareció. Fue entonces cuando se hizo una promesa: devolvería a su equipo a lo más alto de la competición polaca a toda costa. El polaco no destacaba a nivel futbolístico, así que decidió refugiarse en los ordenadores, una de sus grandes pasiones.

Unos años después se graduó en Informática y aprovechó su gran capacidad para la computación para inaugurar un pequeño negocio con sus amigos de reparación de ordenadores. Fue todo un éxito; Michal se valió de la popularidad de su empresa para fundar Combat, una marca de material deportivo... todo hasta convertirse en el propietario de X-kom, la compañía tecnológica más importante de todo el país.

Un sueño por cumplir...

Sin embargo, el sueño de Michal no acababa ahí. Su eterna promesa de devolver al club de sus amores a lo más alto seguía muy presente para el millonario propietario. En 2014 compró al Raków Czestochowa y se marcó como objetivo proclamarse campeón de Polonia en un futuro. Más de un siglo después de su modesta fundación, el club polaco consiguió la histórica gesta y conquistó por primera vez la competición nacional polaca.

Michal no se arrepiente de su decisión a pesar de que, según él, su empresa sería mucho más poderosa si no hubiese comprado al Raków: "Si no fuera por el club, mi negocio tecnológico sería varias veces más grande. Me hubiera centrado únicamente en él, y tendría más dinero. El fútbol es tan absorbente y genera tanta adrenalina que se disfruta más que dirigir una empresa tradicional", recoge la revista. Un club desaparecido y una promesa de amor eterna, así es la historia del modesto Raków Czestochowa, nuevo campeón de Polonia.