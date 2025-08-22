Clausuran temporalmente estadio de Independiente tras los graves incidentes con los aficionados de U de Chile

El mundo del fútbol volvió a dejar una muy mala imagen esta semana debido a la violencia. Los lamentables hechos ocurrieron en el estadio Libertadores de Avellaneda, casa de Independiente, durante un partido de la Copa Sudamericana ante Universidad de Chile.

Dos días después, el gobierno de Argentina ha decidido que el Estadio Libertadores de América no podrá recibir público, al menos de manera preventiva. Por el momento, este fin de semana, el Rojo no podrá usar su estadio con público en el partido de la liga argentina ante Platense y deberá buscarse una nueva cancha para jugar como local este domingo.

"El fiscal pidió la clausura porque hay manchas hepáticas en las tribunas y faltan hacerse pericias", explicó Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense, ya que en el estadio aún existen manchas de sangre que no se han eliminado.

La decisión la tomó el juez José Luis Arabito, del Juzgado de Garantías N° 3 de Avellaneda-Lanús, que consideró que existió una “imposibilidad manifiesta de contención de los desmanes que en ese marco fueron escalando en agresividad hasta la completa suspensión del evento deportivo” y prohibió la realización de espectáculos deportivos con público en el estadio hasta que las autoridades presenten un plan conjunto de seguridad, según apunta Infobae.

El fallo responde a la solicitud del fiscal interviniente, Mariano Zitto, quien pidió la suspensión de los partidos en la cancha del Rojo como consecuencia los disturbios que tuvieron lugar esta semana, los cuales calificó como “extremos e inhumanos”.

“De estimarlo pertinente, se podrán disponer audiencias de control para con los involucrados, con la asistencia de este representante de la sociedad para ir analizando la viabilidad del levantamiento total o parcial de la medida que ahora insto en el mayor interés de la sociedad que requiere de una oportuna y rápida intervención de la Justicia. Ello en razón de los argumentos vertidos en su presentación en análisis", se destaca en el fallo.

Mientras, la justicia del país trabaja con 20 causas judiciales que investigan los hechos. Este viernes, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4 de la localidad bonaerense de Avallaneda ordenó dejar en libertad a 104 hinchas de Universidad de Chile que habían sido detenidos por los enfrentamientos.

Por los graves incidentes, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viajó este jueves a Buenos Aires para reunirse con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien le prometió que Argentina trabajaría "con toda prontitud y con toda responsabilidad para que haya realmente un debido proceso y haya justicia".

"Los que no cometieron ningún delito se podrán volver a su casa tranquilos, los que cometieron delitos, las pagarán. Como nosotros siempre decimos: el que las hace las paga, sea del club que sea, sea de la nacionalidad que sea", señaló Bullrich en la sede del Ministerio de Seguridad en Buenos Aires.

Por su parte, Elizalde quiso "insistir en la importancia para que trabajemos todos unidos por erradicar la violencia en el fútbol. Por eso hemos acordado una mesa técnica de trabajo tanto con el Gobierno nacional como con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que podamos adoptar medidas en base a las legislaciones vigentes en ambos países".

"Nada justifica la barbarie", añadió el ministro.