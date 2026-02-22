La cláusula oculta que presiona a Luis Díaz: "Es lo más difícil"

Luis Díaz (Barrancas, 1997) era el extremo izquierdo predilecto de Deco. Nunca dejó de serlo. Ni cuando Nico Williams estuvo más cerca que nunca de vestir de azulgrana. El navarro renovó con el club de sus amores hasta 2035, pero el cafetero, que no tenía cláusula de rescisión, se marchó a un Bayern de Múnich que cumplió con los requisitos del Liverpool y puso 75 millones sobre la mesa. Una apuesta que generó ciertas dudas en Alemania debido a su precio o edad (29 años), pero las disipó de inmediato.

Forma, junto con Michael Olise y Harry Kane, un tridente de ensueño que encumbra a un Bayern líder indiscutible en la Bundesliga. Dueño y señor de la banda izquierda, se apunta 13 dianas y 10 asistencias en su temporada debut en Alemania, además de otros tres tantos en la Champions. Ahora bien, hay un detalle contractual que sacó 'BILD' a la luz y podría costar caro al colombiano. Nunca mejor dicho.

Inflexible

En el Bayern Múnich, por lo visto, no se andan con tonterías. Aplican normas estrictas a sus futbolistas, especialmente a los extranjeros, como es en este caso el bueno de Luis Díaz. Pues bien, su contrato incluye una "cláusula de idioma" que obliga a los jugadores internacionales a asistir regularmente a clases de alemán.

Luis Díaz y Harry Kane celebran un gol / RONALD WITTEK / EFE

De acuerdo con la información que publica el rotativo germano, los futbolistas deben asistir a dos o tres sesiones semanales y demostrar avances medibles en evaluaciones internas. De no ser así, se exponen a sanciones económicas. Y es que la entidad bávara tiene como objetivo facilitar la integración al vestuario y a la cultura del equipo y del país.

Si en este caso Luis Díaz no demostrase el progreso suficiente, podría recibir una sanción económica que iría desde los 5.000 hasta los 50.000 euros, según aporta 'BILD'. El Bayern es inflexible.

"Venir aquí fue la decisión correcta"

Su asignatura pendiente es el idioma. No cabe ninguna duda. Lo dijo el ex del Liverpool poco después de su llegada a Alemania a 'BILD': "Ahora mismo me estoy concentrando más en perfeccionar mi inglés para poder comunicarme aún mejor lo más rápido posible. No mucha gente en nuestro equipo habla español, pero Serge Gnabry y Joshua Kimmich pueden y me han apoyado mucho”. Y lo reafirmó en una entrevista reciente con 'Sky Sports': "Lo más difícil fue, y sigue siendo, el idioma. Depositaron su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo”.

Noticias relacionadas

Luis Díaz está a un nivel superlativo en el Bayern / X

Consciente de que no viviría un proceso de adaptación lingüístico sencillo, tuvo clara su decisión: "Cuando me contactaron, supe que quería llegar. Me llenó de orgullo. Venir aquí fue la decisión correcta. Sabía que me uniría a un grupo de futbolistas increíblemente bueno y a un club con una infraestructura excelente", aseguró.