La cláusula millonaria de Neymar que pone en jaque al Santos

El regreso de Neymar al Santos no solo ha supuesto un impulso deportivo y emocional para el club, sino también el renacer de una ilusión personal: la de llegar en plenitud al próximo Mundial. A sus 34 años, el delantero brasileño ha mostrado destellos de su calidad en esta nueva etapa, con la ambición intacta de liderar tanto a su equipo como a la selección en una última gran cita internacional. Su vuelta, enmarcada en el proceso de reconstrucción de un Santos golpeado en los últimos años, había sido interpretada como un movimiento estratégico para devolver al club a la élite.

Sin embargo, el escenario ha dado un giro inesperado en las últimas horas. Según ha informado el diario brasileño ‘Record’, un abogado y socio del club ha presentado una demanda contra el Santos en la que cuestiona la legalidad del contrato de Neymar y solicita la destitución del presidente Marcelo Teixeira.

Neymar celebró su primer tanto mandando callar a sus haters / @SantosFC

El denunciante, Iván Luduvice, pone el foco en una cláusula especialmente controvertida que vincula la renovación del jugador a la reelección del presidente. Además, el contrato contemplaría el pago de una deuda de 90,5 millones de reales (unos 15,21 millones de euros) al futbolista en caso de que se produjera un cambio en la directiva del club.

Las declaraciones del abogado no han pasado desapercibidas. En ESPN Brasil, Luduvice criticó con dureza la naturaleza del acuerdo, asegurando que se trata de un uso indebido del poder institucional. A su juicio, condicionar obligaciones económicas de tal magnitud al resultado de unas elecciones internas supone una instrumentalización del club con fines políticos.

Esa cantidad hace referencia a una deuda que el Santos mantiene con Neymar y que, según la documentación revelada por la prensa brasileña, podría ser reclamada en su totalidad por su entorno, incluyendo a su padre y agente, si se cumplen determinadas condiciones, como la salida de Teixeira. En ese mismo paquete de garantías, el club habría puesto como aval el centro de entrenamiento Meninos da Vila, una instalación clave en su estructura deportiva.

Neymar Jr. se ríe de todos y de todo / RAUL BARETTA/SANTOS FC

El abogado considera que estas cláusulas vulneran los estatutos del club y exceden los límites legales, al comprometer activos del Santos y decisiones institucionales en función de intereses particulares.

Por su parte, Marcelo Teixeira ha salido al paso de las acusaciones sin negar los elementos principales del contrato. El presidente defendió que se trata de “cláusulas de garantía contractual” y rechazó cualquier intención de beneficiarse personalmente. En su argumentación, sostuvo que el objetivo es asegurar la continuidad del proyecto deportivo y económico del club, especialmente tras una etapa reciente marcada por graves dificultades financieras.

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Teixeira también negó que exista intención alguna de ceder el control del CT Meninos da Vila a NR Sports, insistiendo en que el acuerdo responde a una lógica de “garantía mutua entre ambas partes”. El caso, todavía en fase inicial, abre un frente institucional de gran alcance en el Santos y amenaza con enturbiar el retorno de su gran estrella, justo cuando el foco parecía estar únicamente en el césped y en el sueño mundialista de Neymar.