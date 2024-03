¡Claudio Bravo vuelve a la selección chilena!

El seleccionador de Chile, el argentino Ricardo Gareca, anunció este viernes una nómina de 24 jugadores para enfrentar los partidos amistosos ante Albania y Francia a finales de este mes con las ausencias de Gary Medel y Arturo Vidal y el regreso del portero del Betis Claudio Bravo, Mauricio Isla y Eduardo Vargas.

El entrenador argentino había conversado directamente con los jugadores y algunos regresos eran esperados como el del guardameta del Betis español Claudio Bravo, quien no había sido llamado por Eduardo Berizzo para el inicio de la eliminatoria al Mundial 2026.

“Claudio es alguien que particularmente siempre nos ha gustado pese a que estos momentos está suplente en el Betis tenemos la posibilidad de tenerlo y verlo como está y en qué estado está”, comentó.

"Esto tiene que ver estrictamente con ver otras opciones, pero no significa que esté descartado ningún jugador. Esta es la nómina para estos dos partidos simplemente", dijo Gareca en conferencia de prensa donde dio a conocer los nombres de los jugadores citados.

El técnico explicó que la ausencia del volante Vidal, quien regresó al fútbol chileno para jugar con Colo Colo, tiene que ver con su recuperación de molestias físicas que ha tenido en el inicio de la temporada, mientras que del zaguero Medel afirmó “que no ha sido convocado no significa que no vaya a estar, es algo que iremos resolviendo en el futuro”.

Sobre los objetivos en los partidos ante Albania, el viernes 22 en Parma y Francia el martes 26 de marzo en Marsella, Gareca puso el foco en la oportunidad de profundizar en la mirada de los jugadores y los resultados.

“Ir conociendo a los muchachos más profundamente, a unos jugadores que nos interesan, y sacar buenos resultados. Vamos a medirnos con dos selecciones importantes una campeona y subcampeona del mundo y otra que está en un proceso importante”, mencionó.

Consultado sobre el análisis de su lista, el técnico descartó algunas conjeturas: “Yo no vine hacer ningún cambio de rumbo. La lista habla por sí, el capitán lo desconozco si está Alexis en la cancha seguramente sea Alexis por su experiencia. Yo vengo a ganar, hace dos etapas que no se clasifica y para Chile es perjudicial, lo mío es tratar de dar resultados”.

También el ‘Tigre’ fue claro sobre la confección de sus listas de aquí en adelante, advirtiendo que “el gusto del entrenador” estará presente en las decisiones y que en sus conversaciones con los futbolistas “no le he asegurado nada a nadie, ni ser convocado, solo nos hemos presentado”.

Bajo ese criterio habló del llamado del delantero Eduardo Vargas, quien actualmente no pasa un buen momento en el Atlético Mineiro de Brasil.

“Vargas es un jugador que me gusta y lo quiero ver, el tiempo es largo para tenerlo en cuenta y si tengo la opción quiero verlo en estos dos partidos, además está sano”, argumentó.

Entre los llamados extrañó menos, especialmente a la prensa chilena, la inclusión del defensor Mauricio Isla de muy buen desempeño en la liga argentina con Independiente.

“Lo venimos siguiendo particularmente en el fútbol argentino donde tiene una regularidad y tiene la ilusión de ser convocado. Es un jugador que siempre ha sido de nuestro agrado”, comentó.

En esta primera lista tampoco incluyó al delantero del fútbol inglés Ben Brereton o al mediocampista Charles Aránguiz, habitualmente convocados y sumó a otros jugadores del medio local que ha visto con sus equipos en la disputa de las fases previas de la Copa Libertadores y Sudamericana.

Específicamente, en el caso del delantero del inglés Sheffield United comentó su sorpresa porque el futbolista aún no hable español. “Me llamó la atención que no hable español bien. No es un impedimento, pero me gustaría que hable español lo considero fundamental para estar en la selección para la comunicación dentro y fuera del campo de juego”.

La nómina de 24 jugadores está compuesta por:

Porteros: Brayan Cortés (Colo Colo), Claudio Bravo (Real Betis/España), Gabriel Arias (Racing/Argentina).

Defensas: Paulo Díaz (River Plate/Argentina), Guillermo Maripán (Mónaco/Francia), Igor Lichnovsky (América/México), Gabriel Suazo (Toulouse/Francia), Matías Catalán (Talleres/Argentina), Mauricio Isla (Independiente/Argentina), Nicolás Fernández (Audax Italiano) y Thomas Galdames (Godoy Cruz/Argentina).

Mediocampistas: Erick Pulgar (Flamengo/Brasil), Marcelino Núñez (Norwich/Inglatera), Rodrigo Echeverría (Huracán/Argentina), Javier Altamirano (Estudiantes de La Plata/Argentina), César Pérez (La Calera), Darío Osorio (Midtjylland/Dinamarca), Diego Valdés (América/México) y Carlos Palacios (Colo Colo).

Delanteros: Alexis Sánchez (Inter de Milán/Italia), Víctor Dávila (CSKA Moscú/Rusia), Cristián Zavala (Colo Colo), Eduardo Vargas (Atlético Mineiro/ Brasil) y Marcos Bolados (Colo Colo)