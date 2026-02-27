Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino ratifican a México como sede del Mundial 2026: "No hay ningún problema. México está de moda"

Hace escasos días que el miedo se instaló en la ciudad de Guadalajara (México). La capital del estado de Jalisco se convirtió en un escenario de violencia extrema por el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como ‘El Mencho’, uno de los hombres más buscados por la DEA.

Vehículos incendiados, tiroteos que paralizaron a toda la ciudad... La tensión era más que palpable en tierras aztecas. El gobernador Pablo Lemus decretó la suspensión inmediata del servicio de transporte público y la cancelación de las clases para ese día, el lunes 23 de febrero. Unas restricciones que también afectaron a otras actividades, como el fútbol.

El Mundial, en el punto de mira

Precisamente, México es una de las tres anfitrionas del próximo Mundial, que arrancará en poco más de 100 días. Junto a Estados Unidos y Canadá, México acogerá varios partidos de una edición histórica: la primera con 48 equipos y la primera con tres organizadores. Y, claro está, la situación del país puso en alerta máxima a la FIFA.

Precisamente, Guadalajara es sede de varios encuentros. Uno de ellos, el Uruguay-España de la fase de grupos, el día 27 de junio. La capital de Jalisco también albergará el 12 de junio el partido entre Corea y el ganador de la repesca de la UEFA (Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda), el 19 de junio el choque entre México y Corea y el 24 de junio el encuentro entre Colombia y el ganador de la repesca en la que participan el Congo, Jamaica o Nueva Caledonia.

La llamada con Infantino

De golpe y porrazo, el Mundial quedaba en el aire. Reunión de emergencia y un buen ‘marrón’ para Gianni Infantino, que debía evaluar la situación junto a las autoridades pertinentes. Una de ellas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien este jueves mandó un mensaje de tranquilidad para “realizar con éxito la Copa Mundial de Fútbol 2026”.

La presidenta azteca explicó que habló por teléfono con Infantino, donde “confirmamos la confianza en el país”. Una versión que ha respaldado el presidente de la FIFA, asegurando en una publicación difundida por FIFA Media que sostuvo “discusiones productivas” con la presidenta de México y que mantuvieron una conversación que calificó de “excelente” sobre la organización de la Copa Mundial de 2026.

Antes, Sheinbaum agradeció a la FIFA y a Infantino por reafirmar que México continuará como una de las sedes del torneo, junto con Estados Unidos y Canadá, y sostuvo que el país está listo para recibir a visitantes nacionales e internacionales. La presidenta afirmó que su Gobierno ha estado en contacto con el dirigente del organismo rector del fútbol mundial para explicar que “no hay ningún problema”. “México está de moda y el Mundial será una gran celebración”, espetó.