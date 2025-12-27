El City Group vende a uno de sus equipos

El City Football Group ha anunciado oficialmente este viernes que ha vendido sus participaciones del equipo Mumbai City FC, de la India, tras cinco años de proyecto.

Según el comunicado del grupo empresarial que posee al Manchester City, "los propietarios fundadores asumirán el control total de la organización en adelante".

"Desde 2019, CFG y Mumbai City FC han alcanzado nuevas alturas, ganando dos Shields de Ganadores de la Liga ISL y dos títulos de la Copa ISL, fortaleciendo las operaciones de fútbol del Club y haciendo contribuciones significativas al crecimiento del juego en India”, dice.

Además, “CFG ha tomado esta decisión tras una revisión comercial exhaustiva y a la luz de la incertidumbre continua en torno al futuro de la Liga Súper India (ISL). Este paso refleja el enfoque disciplinado y estratégico de CFG, asegurando que su enfoque siga en áreas donde pueda tener el mayor impacto a largo plazo. CFG sigue estando orgulloso de los logros y profundamente agradecido a todos los vinculados a Mumbai City FC, desde jugadores y entrenadores hasta el personal, aficionados y socios, por su compromiso y pasión, y espera continuar sus relaciones y asociaciones en India en los próximos años", finaliza.

Desde 2019, el equipo ha ganado dos ISL League Winners’ Shields y dos títulos de la ISL Cup, pero la complicada situación financiera del fútbol en el país ha hecho tomar la decisión. La liga fue suspendida este pasado mes de junio y, por ahora, no tiene fecha para reprenderse.