El City ya da por perdido a Rodri: acelera por Bouaddi

El fichaje de Ayoubb Bouaddi está cerca de cerrarse. El Manchester City, que ya ha llegado a una acuerdo con el jugador, ya ha contactado también con el Lille para hacerse con uno de los jugadores que más ha llamado la atención en el Mundial, principalmente por su papel en el primer partido contra Brasil. Sea este verano o en 2027, el marroquí será 'citizen'.

Los movimientos del Manchester City se producen precisamente cuando Rodri está más cerca que nunca del Real Madrid. Según apunta José Félix Díaz, la operación podría cerrarse en las próximas horas, después de que la parte más importante de la cúpula blanca haya dado luz verde a que se lleva a cabo el fichaje. La idea es cerrarlo por un precio no mucho mayor de 55 millones.

Ayoubb Bouaddi, durante el Mundial 2026 / WILL OLIVER

Maresca es consciente de que la marcha de Rodri está muy cerca, pero la llegada de Bouaddi podría suplir notablemente su ausencia. Aportaría juventud al equipo y un estilo muy similar al del Balón de Oro del Mundial. Más pausado. En caso de darse el traspaso, se convertiría directamente en el nuevo '5' del City, con claras opciones de ser directamente titular en el equipo.

"Las negociaciones se están acelerando, y el City se muestra cada vez más optimista", asegura Fabrizio Romano. Unas prisas que dejan entrever que Rodri no seguirá en Manchester y que se necesita un recambio de manera urgente, ya que la Premier arranca en menos de un mes y la pretemporada ya está en marcha para muchos jugadores de la plantilla.

Pep Guardiola junto a Enzo Maresca en su etapa en el City / 'X'

Todo hace indicar que el traspaso de Bouaddi al Manchester City rondará los 100 millones de euros. Aunque pueda parecer una gran cifra, no sería ni siquiera el fichaje más caro del conjunto citizen, que cerró hace unas semanas a Elliot Anderson, procedente del Nottingham Forrest, por 135 millones de euros. Una inversión importante en el centro del campo la que están haciendo los ingleses.

Nueva etapa con Maresca

Enzo Maresca será el encargado de dirigir una nueva etapa en Manchester, tras la marcha de Pep Guardiola, que ha estado una década al mando. Ambos comparten una misma visión táctica de posesión y lazos directos de trabajo. De hecho, el italiano fue ayudante de Guardiola y conoce a la perfección el método de trabajo del entrenador catalán.

"Es un desafío, es bonito, un privilegio. Además, la historia de entrenadores con muchos años en el mismo club, después siempre luchas un poco; Sir Alex Ferguson, Arsene Wenger. Pero también es un desafío intentar hacer las cosas correctas de inmediato para esta organización, los aficionados, todos", aseguró Maresca en su presentación.