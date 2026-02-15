En el City tienen claro el sustituto de Guardiola

En el Manchester City empieza a respirarse un clima de inestabilidad e incertidumbre respecto al futuro de Pep Guardiola. Aunque el técnico catalán no duda en recordar públicamente que todavía tiene energía y motivación para dirigir al equipo 'skyblue', en Inglaterra cada vez se cuestiona más su continuidad en el club más allá de este verano.

Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta junio de 2027 y, sin lugar a dudas, se ha ganado el derecho a decidir su futuro. Desde su llegada, ha dotado al equipo 'citizen' de una identidad y un estilo de juego muy reconocibles y, sobre todo, lo ha llevado a lo más alto del fútbol europeo con la primera Champions League de su historia.

Guardiola, en Anfield / AP

Sin embargo, como ocurre en cualquier etapa prolongada, el desgaste también hace mella. Algunas informaciones apuntan a que este cansancio podría llevar a Guardiola a tomar la decisión de abandonar el Manchester City al final de la presente temporada. Lo que parece claro es que no habrá una nueva renovación con la entidad 'skyblue'.

Por ello, la creciente idea de que esta podría ser la última temporada de Pep Guardiola al frente del Manchester City ha llevado al club a empezar a explorar posibles reemplazos. La dirección 'citizen' ya estaría elaborando un plan de contingencia ante la eventualidad de que decida poner fin a su etapa en el banquillo al término de esta temporada.

Xabi Alonso y Pep Guardiola, en el duelo entre Madrid y City / EFE

No se trata de una decisión sencilla elegir al sustituto de Pep Guardiola, ni tampoco será tarea fácil asumir el mando del Manchester City tras la salida del técnico catalán, toda una institución en el club 'citizen' y considerado uno de los mejores entrenadores de la historia, tras sus exitosas etapas en Inglaterra, Alemania y Catalunya.

Sin embargo, en el Manchester City ya tienen claro quién podría suceder a Pep Guardiola. Según el periodista Fabrizio Romano, Enzo Maresca sigue siendo el principal candidato para asumir el banquillo citizen. El técnico italiano, actualmente sin club tras su salida del Chelsea el mes pasado, ya habría mantenido contactos tanto con representantes del Manchester City como con la Juventus. Su experiencia y el estilo de juego que imprime en sus equipos lo colocan como una de las opciones más sólidas para liderar el proyecto tras la 'era Guardiola'.

Noticias relacionadas

Evidentemente, hay varios nombres en la lista de posibles sucesores de Guardiola una vez que decida dejar el Manchester City, pero Maresca gana fuerza con el paso de las semanas. Además, su experiencia como ayudante del técnico catalán podría facilitar su llegada al club citizen. Sin embargo, no es el único candidato. También suenan otros nombres de peso como Xabi Alonso o Cesc Fàbregas.