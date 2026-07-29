El City cierra la puerta a Gvardiol: renovación hasta 2031

El Manchester City anunció la renovación del defensa croata Josko Gvardiol, uno de los jugadores más importantes de la plantilla actual. El futbolista seguirá vinculado con el conjunto citizen hasta el año 2031. De este modo, se pone fin a los rumores que lo situaban cerca del Real Madrid, aunque el fichaje de Marc Cucurella disipó en gran medida esa opción.

El croata, que firmó con el City en el año 2023 procedente del Leipzig, confirmó que su objetivo era seguir en Inglaterra. "En cuanto supe que el City quería renovar mi contrato, sentí de inmediato que era lo que quería. La afición del City ha sido increíble conmigo desde el primer día, y el club ofrece absolutamente todo a los jugadores. Es el mejor club del mundo en el que estar".

Gvardiol ya ha disputado un total de 122 partidos en Inglaterra, marcando 13 goles y consolidándose como uno de los defensas más completos del mundo, gracias a su capacidad para jugar también de lateral izquierdo. 90 millones le costó al City procedente de Alemania y, a sus 24 años, tiene todo el futuro por delante para dejar su huella en el Etihad.

En estos tres años en Inglaterra, Gvardiol ha conquistado una Premier League, una FA Cup, una League Cup, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa. Todavía no ha tenido la oportunidad por levantar una Champions League, un hito que consiguió su equipo contra el Inter justo antes de que el croata fuera fichado en el verano de 2023. Desde entonces, los resultados en el Viejo Continente han dejado mucho que desear.

Gvardiol ,con la selección de Croacia / X

Su renovación se produce tras unos meses complicados para el jugador. Y es que una lesión en la tibia le ha impedido disputar 27 partidos este curso. El croata ha sufrido varias lesiones a lo largo de su carrera, un motivo que hacía dudar al Real Madrid acerca de si ir o no a por él. Para este curso, uno de sus objetivos será mantenerse sano para poder ayudar a su equipo en los meses decisivos.

Su rendimiento en el Mundial

"No es mi primera operación. Es difícil para cualquier jugador estar alejado del campo. La estimación era de cuatro a seis meses, y reduje ese plazo tanto como fue posible. Esa fue mi motivación, trabajé aún más duro para volver lo antes posible. Tenía el Mundial en mente. El objetivo era jugar algunos partidos, pero sobre todo mi principal meta era simplemente volver", explicó cuando se fracturó la tibia.

Con Croacia, no cuajó precisamente el mejor Mundial posible. La selección balcánica pasó de puntillas por el torneo en Estados Unidos, cayendo en dieciseisavos de final contra Portugal. De hecho, Gvardiol no fue titular en el partido crucial que tuvo su combinado contra Ghana, una ausencia que demuestra que todavía necesita rodaje y descanso para volver a su mejor versión.