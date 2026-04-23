El City apunta a Enzo Fernández para llenar el vacío de Bernardo Silva

El Manchester City ya trabaja en la reconstrucción de su centro del campo de cara a la próxima temporada. La salida de Bernardo Silva, anunciada la semana pasada tras nueve campañas en el club, obliga a la dirección deportiva 'sky blue' a encontrar un relevo de primer nivel. Y uno de los nombres que ha ganado fuerza en las últimas horas es el de Enzo Fernández.

El internacional argentino, pieza clave del Chelsea y campeón del mundo con Argentina, encaja en el perfil que busca el conjunto dirigido por Pep Guardiola. Su capacidad para organizar el juego, imponer ritmo y ofrecer soluciones en salida de balón le convierten en una opción ideal para un sistema táctico tan pulido que exige precisión y control en la medular.

Según apuntó 'The Athletic', el interés del City es real, aunque todavía se encuentra en una fase inicial. No hay contactos formales entre clubes, pero sí un seguimiento constante de la situación del jugador, cuyo contrato en Londres se extiende hasta 2032. La operación, en cualquier caso, no será sencilla, ya que el Chelsea no contempla la salida del que fue el fichaje más caro de su historia.

Sin embrago, el contexto actual en Stamford Bridge genera incertidumbre. La entidad 'blue' atraviesa un momento delicado, con resultados irregulares en la Premier League -cinco derrotas consecutivas- que le alejan de los puestos de acceso a Champions. A ello se suman los recientes cambios en el banquillo -este miércoles Liam Rosenior fue despedido- y la polémica generada en torno a Enzo Fernández, tras sus declaraciones sobre un posible futuro fuera de Inglaterra, que incluso le costaron una sanción interna de dos partidos.

El City, por su parte, maneja otras alternativas en el mercado. Uno de los nombres que también figura en la agenda 'citizen' es el de Elliot Anderson, estrella del Nottingham Forest. No obstante, el propietario de los 'reds', Evangelos Marinakis, tasó al futbolista inglés de 23 años en 125 millones de libras. Un precio sumamente elevado que dificulta la operación, por lo que el Manchester City deberá seguir rastreando el mercado antes de tomar una decisión definitiva.

Enzo Fernández y Marc Cucurella, pilares del Chelsea / X

Más allá de posibles llegadas, los 'sky blues' también trabajan en asegurar su núcleo actual. La renovación de Rodri Hernández, ganador del balón de oro en 2024, es una prioridad para la entidad. El internacional español finaliza su contrato en Manchester en junio de 2027 y el club inglés ya le ha ofrecido una propuesta para prolongar su estancia en el Etihad. La intención del City es, sin duda, atarlo para evitar que otros clubes, como el Real Madrid, puedan negociar con él.

Con el mercado de fichajes de verano aún en el horizonte, el nombre de Enzo Fernández empieza a tomar protagonismo en la planificación del Manchester City en su nueva era sin Bernardo Silva. Su fichaje representaría un golpe de autoridad en la Premier League y un refuerzo de lujo para seguir compitiendo al máximo nivel en Europa.