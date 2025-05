Cinco temporadas de Arteta en el Arsenal: cinco 'nadapletes' y 800 millones en fichajes

Después de la derrota en Champions frente al PSG, Mikel Arteta acabará su quinta temporada entera como entrenador del Arsenal de la misma manera que las otras cuatro: sin ningún título. Los 'gunners', a pesar de un buen inicio en el Parque de los Príncipes, fueron superados de nuevo por los franceses y se quedan a las puertas de la final de la Champions League.

Mikel Arteta aterrizó en Londres en diciembre de 2019, sustituyendo a Unai Emery tras un mal inicio de temporada. Una temporada en la que principalmente valoró qué jugadores formarían parte del futuro proyecto y hacia dónde debía ir el equipo. En Premier League, los londinenses quedaron fuera de los puestos europeos.

El gran fichaje para la temporada 20/21 fue el de Thomas Partey, que dejó 50 millones de euros en el Atlético de Madrid. Arteta sabía de la importancia de un pivote defensivo que organizara el desastre de los últimos años en el centro del campo. Además, también incorporaron a Gabriel por 26 millones y trajeron cedido a Odegaard del Real Madrid. Los 'gunners', a pesar de las incorporaciones, repetirían resultado en Premier (octavos), caerían en cuarta ronda de la FA Cup y en cuartos de final de la Carabao frente al City.

La idea de juego de Arteta empezaba a dar frutos a medida que los jugadores que pedía iban llegando al equipo. En verano de 2021, el desembolso fue mucho mayor. 167 millones en fichajes: Ben White (58,5), Odegaard (35), Ramsdale (28), Tomiyasu (18) y Lokonga (17,5) fueron las principales incorporaciones. El rendimiento del equipo mejoró claramente y se hablaba de la vuelta del Arsenal a la élite europea. A dos puntos se quedaron de los puestos de Champions, además de llegar a semifinales de la Carabao Cup.

La temporada 22/23 fue consagratoria para Arteta. El equipo jugaba y mucho. Los 'gunners' plantaron cara hasta el final de la Premier al todopoderoso Manchester City que ganó el triplete. En el Emirates se celebraba el regreso del Arsenal a la Champions la siguiente temporada, después de dejarse casi 200 millones en verano: Gabriel Jesús (52), Zinchenko (35), Vieira (35), Trossard (24), entre otros.

El Arsenal de Mikel Arteta ya tenía otro color y las exigencias, como es lógico, también eran mayores. En verano de 2023, la 'esperanza' de los equipos ingleses para hacer frente al City eran ellos. Y no defraudaron ni mucho menos. La Premier League de la 23/24 fue la más competida de los últimos años y los de Guardiola la ganaron por solo dos puntos de diferencia. 89 'puntazos' no fueron suficiente para que el trofeo no fuera a Manchester. La vuelta a la Champions no fue mala: derrota en cuartos contra el Bayern. El desembolso aquel verano tampoco estuvo mal: casi 250 millones entre Rice, Havertz y Timber.

Y llegamos a esta temporada. Menos inversión que en los últimos años, con poco más de 100 millones de euros destinados a los fichajes de Calafiori, Merino y Raya. Sin duda, el Arsenal afrontaba la temporada con una de las mejores plantillas del mundo y con la necesidad de levantar un título.

Aun así, en la Premier el Liverpool no ha encontrado rival, sea por el nivel inferior del Arsenal, por los problemas con las lesiones o por las dos. En las dos copas nacionales, no se ha llegado a la final. Y en la Champions se ha logrado el mejor resultado desde la temporada 2008/2009. Aun así, a los de Arteta no les ha dado para superar al PSG de Luis Enrique, aunque eliminaran anteriormente al vigente campeón de la competición: el Real Madrid.

Objetivos para este verano

Para la próxima temporada, el Arsenal tiene pensado desembolsar alrededor de 200 millones, con jugadores en la lista como Viktor Gyokeres, Nico Williams o Martín Zubimendi. En caso de dejarse esa cantidad en verano, el proyecto de Arteta sobrepasará los 1000 millones de euros en fichajes desde 2020.

Ante todo esto, la gran pregunta es si debe exigirse más a este Arsenal (teniendo en cuenta el valor de plantilla del equipo) o valorar el camino que poco a poco está labrando Mikel Arteta en el equipo. En cinco años no ha logrado ningún título, y principalmente su rendimiento en las copas nacionales es mejorable, pero ¿es realmente justo hablar de cinco 'nadapletes'? ¿Y a partir de qué momento se considerará no ganar nada un fracaso?