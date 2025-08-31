Los cinco posibles destinos de Mourinho

Si algo no se le puede achacar a José Mourinho es su insaciable ansia de probarse como entrenador. Con sus defectos y sus aciertos, pero el técnico portugués nunca ha rehuído un desafío en su carrera sea cual sea el destino. Y ahora, tras su despido del Fenerbahçe, una nueva etapa se abrirá para que 'The Special One' pueda dejar su sello en un nuevo equipo.

El despido del portugués ha llegado en un momento complicado de la temporada. Lo hace porque el curso futbolístico justo empieza y es más complicado encontrar una vacante que durante el verano. Sin embargo, nadie podrá borrar el cartel de 'The Special One' por muchos baches que pueda tener estos últimos tiempos. Y en este sentido, 'novias' no le faltarán nunca al portugués.

Arabia llama a la puerta

Es un destino que parece inevitable en algún punto de la carrera de José Mourinho. Los cantos de sirena del país árabe ya han sonado en la cabeza del portugués, que rechazó ofertas del fútbol saudí que podrían provocar mareos a cualquiera.

José Mourinho, durante la eliminatoria contra el Feyenoord / ERDEM SAHIN / EFE

Sin embargo, ahora podría ser un buen momento para que Mourinho probase de iniciar su aventura en la Liga Saudí. El campeonato ha ido creciendo a pasos agigantados estos últimos tiempos y podría dar el salto definitivo con la llegada de 'The Special One'.

La opción de volver al United

Si hay un gigante en apuros en Europa, ese es el Mancehster United. El club inglés no ha despertado de su letargo ni con la llegada de Rúben Amorim, quien empieza a temer por su cargo estos últimos tiempos. La eliminación en copera ante un cuarta división inglesa solamente ha agravado un panorama desolador para el equipo de Old Trafford.

Muchos han empezado a especular con una posible vuelta de Mourinho para terminar los asuntos pendientes que tenía en Old Trafford. Y es que, con el paso del tiempo, se ha aprendido a valorar el paso de 'The Special One' por el Manchester United, con quien consiguió levantar la Europa League después de un tiempo de sequía.

El Nottingham Forest espera

La etapa de Nuno Espírito Santo podría terminar próximamente en el Nottingham Forest. A pesar de haber revolucionado a su equipo, que jugará Europa League la próxima temporada, su mala relación con la directiva ha puesto en alerta al portugués, que empieza a entender que tendrá los días contados al más mínimo despiste.

José Mourinho, técnico del Fenerbahçe / EFE

Y desde Inglaterra no han tardado en rumorear sobre la posibilidad de que sea Mourinho quien ocupe el relevo del anterior entrenador. 'The Special One' nunca ha ocultado su deseo de volver a Inglaterra a entrenar y la oportunidad del Nottingham Forest, que además juega fútbol europeo, podría atraer a Mourinho si Nuno Espírito Santo cayese.

Vuelta a Portugal

Ya lo avisaba Mourinho recientemente: "Sin duda iré a Portugal. Aún no ha sucedido, pero sucederá. No porque sienta que estoy cerca de terminar, sino porque siento que estoy lejos", reconocía. "No quiero venir a Portugal para una etapa dorada ni para los últimos años de mi carrera. Quiero llegar a Portugal en el mejor momento de mi carrera, con buena salud y con fuerza física y mental".

Mourinho, durante la rueda de prensa del Fenerbahce en el campo del Feyenoord, Rotterdam / EFE

Y qué mejor momento para volver a Portugal que ahora. Las puertas del Benfica, Oporto o Sporting de Lisboa están cerradas por ahora, aunque quién sabe si el tirón de Mourinho en su país natal podría significar una vuelta sorprendente al fútbol portugués estos próximos meses.

La selección portuguesa queda lejos

Otro deseo no cumplido todavía por Mourinho es entrenar a la selección portuguesa. Lo cierto es que actualmente el combinado nacional queda lejos; Roberto Martínez está haciendo un meritorio trabajo al frente de la selección lusa y no hay opciones de que haya un relevo en el banquillo próximamente. Sin embargo, si Mourinho decide estar el tiempo suficiente fuera de los banquillos para esperar que se abran las puertas de la selección, su futuro podría estar vinculado al combinado nacional.