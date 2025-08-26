Cinco futbolistas interesantes que siguen como agentes libres

Dentro del mercado de fichajes existe otra especie de mercado: el de los agentes libres. En él se encuentran futbolistas de todo tipo. Desde gangas que se rifan los mejores equipos del planeta a futbolistas que no tienen el nivel para la máxima élite y no reciben ofertas, pasando por los que simplemente esperan pacientes a dar su próximo paso tras finalizar contrato, los que se debaten entre una retirada o un último baile o, por qué no decirlo, los que no sabemos exactamente por qué están allí.

A pocos días de cerrar el mercado en las grandes ligas europeas, los despachos sacan humo para incorporar a los últimos jugadores y cerrar sus plantillas de cara al curso 2025-26. Y aunque los futbolistas libres pueden fichar en cualquier momento y por el equipo que quieran -independientemente de que el mercado esté cerrado- el tiempo juega en su contra. Sin embargo, aún quedan algunos futbolistas interesantes en la agencia libre. A continuación, repasamos cinco.

Takehiro Tomiyasu: toca ganar a las lesiones

El lateral japonés de 26 años es el jugador más valioso entre los agentes libres: 18 millones de euros, según 'Transfermarkt'. Un futbolista que no tuvo suerte en el Liverpool por culpa de unas lesiones que le mantendrán alejado de los terrenos de juego hasta finales de 2025 y que precipitaron su salida del club 'gunner' antes de tiempo, como solución de mutuo acuerdo a su grave lesión de rodilla.

Tomiyasu, en su etapa como jugador del Arsenal / Daniel Hambury / EFE

Formado en la cantera del Avispa Fukuoka de Japón, dio el salto a Europa en 2018 al fichar por el Sint-Truiden belga, donde convenció y, tras solo una temporada, consiguió estrenarse en la Serie A, su primera gran liga europea. Su rendimiento en el Bolonia no pasó desapercibido y el Arsenal decidió incorporarlo en 2021 por su buen trato de balón, su polivalencia -puede jugar en cualquier posición de la defensa- y su disciplina. Le tocará dar un paso atrás, no hay duda de eso, pero con mucha carrera por delante, si las lesiones le dan un respiro, puede volver más pronto que tarde a la élite del fútbol.

Josh Brownhill: un centrocampista total

Pasan los días y, sorprendentemente, Josh Brownhill sigue sin encontrar equipo. A sus 29 años, el centrocampista inglés demostró que la Championship se le queda pequeña, catapultando al Burnley al ascenso directo con cifras que provocarían envidia en cualquier delantero. Pese a partir desde la medular, firmó 18 goles y 6 asistencias en 44 encuentros, erigiéndose en una de las piezas clave del cuadro 'claret'.

Josh Brownhill, futbolista del Burnley / TPFA

Libre desde el pasado 30 de junio, el jugador de Mánchester es un perfil de centrocampista total. Capaz de jugar en las tres alturas del centro del campo, también asegura experiencia y liderazgo. Gol, visión de juego, calidad, despliegue físico y mucha polivalencia definen a un futbolista que acumula más de 100 partidos en Premier League.

Lorenzo Insinge: motivación antes del Mundial

La leyenda del Nápoles está dispuesta a emprender una nueva etapa en su carrera tras tres años en la MLS con el Toronto. A sus 34 años, y con el Mundial de 2026 entre ceja y ceja, Lorenzo Insigne quiere volver al fútbol europeo para buscar un último baile con la Azzurra. Sabe que solo se lo ganará a base de goles y asistencias.

Lorenzo Insigne, durante un partido con el Toronto / 'X'

Aunque ha perdido velocidad y agilidad, su experiencia, capacidad para ver portería y conocimiento de la Serie A podrían ser clave para equipos de un segundo escalón en Italia. En las últimas semanas ha sido vinculado al Parma o a la Lazio. Si acepta un rol no tan protagonista, a coste cero sería una incorporación ideal. Viendo cómo le ha ido al conjunto romano con Pedro Rodríguez, si se cierra la llegada del italiano estarán encantados de sumar otro veterano con galones.

Ianis Hagi: apostar por el talento

El rendimiento en la élite del hijo del mítico Gheorghe Hagi –considerado un héroe nacional en Rumanía– ha estado marcado por altibajos que han ido restándole importancia en el panorama europeo. De ser una de las grandes promesas hace cosa de una década a estar algo estancado. Hasta el momento, el apellido le ha pesado, pero a sus 26 años y tras varias experiencias en distintas ligas, puede que esté listo para brillar con regularidad.

El centrocampista del Rangers, Ianis Hagi (d), disputa el balón ante el jugador del Athletic Club, Mikel Jauregiza, durante el encuentro correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa que disputan hoy jueves Athletic Club y Rangers en el estadio de San Mames, en Bilbao / Miguel Toña / EFE

Su gran golpeo de balón, su mentalidad ofensiva y su visión de juego lo catapultaron de Rumanía a la Fiorentina en 2016, pero en 2018 volvió a casa. Tras probar suerte en Bélgica, acabó en el Rangers, que en 2023 lo cedió al Alavés, un escaparate que no supo aprovechar. En la selección sí que es determinante, pero en clubes siempre le ha costado. Aunque puede ser una apuesta arriesgada, por lo menos por talento, puede valer la pena correr el riesgo de incorporarlo a coste cero.

Sergio Reguilón: recuperar al avión

Después de brillar en el Real Madrid y el Sevilla, Sergio Reguilón, que dejó 30 'kilos' en las arcas del Santiago Bernabéu en 2020, se marchó al Tottenham. Una decisión que, poco a poco, apagó su electricidad. Tras salir cedido al Atlético de Madrid, al Manchester United y al Brentford, el lateral zurdo español está libre desde el pasado 7 de enero.

El jugador español del Tottenham, Sergio Reguilón, besa el trofeo conseguido por su equipo en la final de la Liga Europa que Tottenham Hotspurs y Manchester United han disputado este miércoles en el estadio de San Mamés, en Bilbao / LUIS TEJIDO / EFE

Con 28 años y experiencia en las mejores ligas del planeta, equipos como el West Ham, el Everton, el AC Milan o el propio Sevilla se interesaron este verano en él. Sin embargo, aún no ha firmado por ninguno de ellos. Su próximo paso será determinante para relanzar su carrera.