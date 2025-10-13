Europa se divide: subidón para Chelsea, PSG y Barça; golpe de realidad para United, City y Madrid

Las publicaciones del Observatorio de Fútbol del CIES siempre aportan datos interesantes para entender cómo evoluciona el deporte rey. Esta vez, el último reporte analiza el crecimiento de los equipos en términos de evolución neta desde el pasado 1 de octubre, reflejando el buen hacer de algunos clubes de las grandes ligas europeas en los últimos dos mercados de fichajes. Chelsea y Paris Saint-Germain son los más destacados en un 'top 10' que cuenta con bastantes sorpresas... y en el que el Barça de Hansi Flick ocupa una privilegiada posición.

El Chelsea encabeza la lista del CIES con 364 millones de euros. El club londinense ha conseguido una revalorización de su plantilla de 372 millones, compensada con un gasto neto equilibrado de apenas 8 millones en los dos últimos mercados de fichajes. El dato refleja algo más que dinero: la apuesta del proyecto 'blue' por el talento joven empieza a dar sus frutos. Cole Palmer, la joya de la corona, es según el CIES el jugador con mayor valor de mercado del equipo, entre 139 y 161 millones de euros.

Enzo Maresca, entrenador del Chelsea, celebrando la victoria del Mundial de Clubes / Perform

A los campeones el Mundial de Clubes les sigue el Paris Saint-Germain, ganador de la Champions Legaue, con una evolución neta de 303 millones de euros. La exitosa temporada del equipo de Luis Enrique, culminada con la conquista de la Champions League, ha disparado el valor de la plantilla en 352 millones. El gasto neto en los dos últimos mercados, de 49 millones, mantiene la cifra ligeramente por encima de los 300. Curiosamente, el futbolista más caro según el estudio no es el reciente Balón de Oro Ousmane Dembélé, sino João Neves, tasado entre 132 y 154 millones de euros.

Dos sorpresas cierran el 'top 5'

Antes de encontrar al Barça aparece un nombre menos mediático, pero cada vez más respetado: el Eintracht Frankfurt. El club alemán, reconocido por su capacidad para generar futbolistas de primer nivel y vender en el momento justo, firma una revalorización de 210 millones de euros y un beneficio neto de 84 millones, lo que eleva su evolución total a 294 millones. El ejemplo más claro es el de Hugo Ekitiké, cuya venta contribuyó a un balance económico que roza la perfección.

En la cuarta plaza, junto a la élite europea, aparece el FC Barcelona, con una evolución neta de 242 millones de euros. El talento de la plantilla y el buen papel del equipo liderado por Hansi Flick el curso pasado aumentaron su valor en 219 millones, una cifra que, sumada a los 23 millones de beneficio neto en traspasos, sitúa al club blaugrana en esta privilegiada posición. El estudio del CIES señala a Lamine Yamal como el futbolista más valioso del planeta, con una horquilla estimada entre 329 y 383 millones de euros.

Lamine Yamal en Montjuic ofrece el Kopa a la afición / AP Photo/Joan Monfort

El ‘top 5’ lo completa otro invitado inesperado: el Nottingham Forest (+211 millones). El conjunto inglés, una de las grandes revelaciones de la Premier League, ha visto cómo el valor de su plantilla crecía en 327 millones gracias a un rendimiento tan estelar como sorprendente. No entra en el podio debido a un gasto neto elevado de 116 millones, pero su caso demuestra que también desde la clase media de la Premier se puede competir en el mercado con cabeza.

Los 'heridos'

No todo son buenas noticias. El informe también señala a los equipos cuya evolución ha sido negativa. El Manchester United (-377 millones), el Manchester City (-315) y el Real Madrid (-216) lideran el 'top 5' negativo, acompañados por el West Ham (-184) y el AC Milan (-147). De todos ellos, solo ha crecido la plantilla del equipo que dirige por Pep Guardiola, en 14 millones de euros. No obstante, su gasto neto de 329 millones de euros contabilizando los últimos dos mercado, lo instalan directamente en la parte baja de la tabla.

Vinicius celebra con sus compañeros uno de sus goles al Villarreal / AP

Un recordatorio de que incluso los gigantes pueden vivir ciclos no tan positivos, ya sea por edad de la plantilla, malos resultados, decisiones erróneas o simple desgaste competitivo.