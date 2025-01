Cierran un almacén alquilado por Fábio Coentrão tras descubrir una tonelada de marisco ilegal

Las autoridades portuguesas han destapado una tonelada de marisco ilegal en un almacén alquilado por el exmadridista Fábio Coentrão en el puerto pesquero de Póvoa Varzim, en Portugal. Según apunta el Jornal de Notícias, el exfutbolista abrió una piscifactoría sin licencia hace siete meses.

El género fue incautado por la Dirección General de Recursos Naturales, Seguridad y Servicios Marítimos del país, que encontró 12 tanques de agua de mar llenos de langosta, gambas y, por encima de todo, centollo. En total, 1.020 kilos de marisco de los cuales únicamente 260 tenían facturas que acreditaran su captura. No obstante, el negocio no contaba con licencias para su venta y comercialización. Los 760 kilos restantes no tenían los documentos pertinentes. Además, las autoridades competentes también sospechan de la captación de agua directamente del mar, una práctica también ilegal.

Una situación que ha llevado a la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Económica a notificar a Coentrão el cierre total de la piscifactoría. Además, tras la incautación del género, el portugués se expone a recibir una multa económica de proporciones considerables.

Esta pasión por el mar acompaña al exfutbolista desde bien pequeño, ya que proviene de una familia de pescadores, y que evidenció tras su retiro del fútbol profesional en 2021: "Mi padre siempre estaba pescando y yo solía acompañarlo, me gustaba mucho. Sabía que el fútbol un día se acabaría y tendría que tomar otro camino. Mi felicidad pasa por esta tierra, por el mar y, obviamente, quiero llevar esta vida", señaló el exfutbolista en Empower Brand Channel.