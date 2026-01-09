Chukwuemeka y el Dortmund esquivan la derrota 'in extremis'

El Borussia Dortmund puede terminar la jornada 16 de la Bundesliga a once puntos ya del liderato del Bayern Múnich, que obtuvo más margen de error por el empate a última hora del conjunto amarillo en Eintracht Frankfurt, donde malgastó dos ventajas y salvó un punto en el minuto 96, con un agónico gol de Chukwuemeka (3-3).

Aunque pudo ganar antes (el larguero repelió un cabezazo de Nico Schlotterberg en los instantes finales), ya sentía invariable la derrota, por un remate perfecto con la izquierda y un golazo de Dahoud en el 92, pero aún le dio tiempo al Dortmund a reponerse e igualar el encuentro en la siguiente ocasión, entre rebotes y dudas, por medio del delantero que había entrado en el minuto 87. El punto, en cualquier caso, es más que insuficiente.

No le vale de mucho al Borussia Dortmund, invicto en las últimas nueve jornadas, pero al ritmo que va el Bayern Múnich necesita ganar mucho más, con más constancia, para poner en una mínima duda el camino firme hacia el título del conjunto bávaro, si es que aún es posible.

Un paso atrás evidente, porque se adelantó dos veces en el partido. No le bastó para ganar. El 0-1 fue rápido, en el minuto 10, con un centro perfecto desde la banda derecha de Ryerson rematado con la izquierda, dentro del área, por Maximilian Beier para marcar su quinto gol de esta Bundesliga e impulsar a su equipo, aún lejano del Bayern Múnich.

Seis minutos duró su ventaja. La torpeza dentro del área de Serhou Guirassy es propia de un delantero en defensa. No vio a su rival cuando se propuso el despeje, pero impacto de lleno en él. El lanzamiento desde los once metros lo transformó Emre Can con la derecha. No dio ni una opción de detenerlo al portero Gregor Kobel, que se estiró hacia el otro lado.

Minutos intensos

En un partido duro, con alguna entrada de la máxima intensidad a la que se disputaba el encuentro, el Dortmund volvió a tomar ventaja mediado el segundo tiempo. Un afortunado tiro de Félix Nmecha rebotó lo justo en la defensa para alejarlo del alcance de Kaua Santos, golpear el poste y alojarse en la red de forma lenta, pero definitiva.

Aún menos aguantó la renta el Dortmund que antes. En apenas tres minutos, en el 71, ya había recibido el 2-2. El debutante Ebnoutalib se desmarcó, recibió el pase en profundidad de Kalimuendo y batió a Kobel con un potente remate con la derecha para frustrar al Borussia, que rozó la derrota, con el gol de Dahoud en el 92, pero de repente igualó en el 96, en la penúltima acción del duelo, por medio de Chukwuemeka.