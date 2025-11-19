Christiansen celebra la clasificación de Panamá, pero reprocha la falta de confianza

El seleccionador de Panamá, el hispano-danés Thomas Christiansen, celebró este martes la clasificación al Mundial de 2026 y resaltó el crecimiento del equipo nacional en los últimos cinco años, pero al mismo tiempo cuestionó la falta de confianza que percibe hacia la Roja centroamericana.

"Hemos crecido en estos cinco años, hemos logrado retos importantes con la Copa Oro, con la Nations League, con la Copa América y se han dado situaciones en prácticamente todos los torneos que hemos tenido bajas explicativas", precisó Christiansen en conferencia de prensa, visiblemente emocionado tras asegurar la clasificación.

El técnico, sin embargo, reprochó "la falta de confianza en el grupo", tras un arranque irregular en las eliminatorias. "Los jugadores tienen la calidad y mostraron el porqué son Panamá y el porqué han conseguido lo que han conseguido", expresó.

"Cuando jugamos juntos somos la hostia de difíciles de ganar", sentenció.

Christiansen recordó además que, en un momento (difícil) del proceso "si ganamos 2 puntos en septiembre, 4 en octubre y Eric Davis dijo que seis en noviembre... y bueno, ahora estamos en el Mundial".

El entrenador dedicó palabras de reconocimiento a Guatemala, que venció a Surinam y contribuyó a la clasificación panameña.

Aficionados de Panamá celebran en las calles la clasificación al Mundial / Carlos Lemos / EFE

"Quiero mandar un mensaje a Guatemala, no por habernos ayudado a clasificar, sino por ser un equipo profesional, un equipo que ha sido justo, ha intentado ir a ganar y es lo que nosotros hubiéramos hecho si estuviésemos en su lugar", comentó.

Con la voz entrecortada y lágrimas, recordó a su padre, fallecido el año pasado, y señaló que si "nos hubiéramos clasificado para Catar (2022), lo hubiera vivido, pero bueno, desde el cielo lo va a vivir".

Sobre una eventual renovación con la selección de Panamá, Christiansen señaló: "Vamos a disfrutar de esta clasificación, es lo único que tengo en mi mente ahora. Igualmente, tengo contrato hasta después del Mundial. Solo te puedo decir dónde voy a pasar las Navidades, aquí en Panamá".

La selección de Panamá goleó este martes a la de El Salvador por 3-0 en el estadio Rommel Fernández, en la última fecha de las eliminatorias de la Concacaf, resultado con el que aseguró el liderato del Grupo A.

La clasificación se vio también favorecida por la victoria de Guatemala sobre Surinam por 3-1.