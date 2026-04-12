Christian 'Diablito' Lara, de marcarle un gol a Argentina en un Mundial a ser detenido por asalto a mano armada

Christian Lara, conocido como 'Diablito', fue detenido por presunto robo a mano armada de un local de electrónica llamado Tecnomega en Villaflora, un barrio al sur de Quito, Ecuador. El habilidoso extremo ecuatoriano vuelve a estar en el foco desde su retirada de los terrenos de juego en 2019.

El jugador que un día supuso la alegría de Ecuador, hoy se encuentra envuelto en un intento de robo con participación en una banda criminal ecuatoriana. La implicación del exjugador en el caso se dio a conocer por un vídeo que circula en redes sociales en donde se aprecia a Lara siendo detenido por las autoridades de Quito.

El 'Diablito' pasó la mayor parte de su carrera en el Deportivo Quito y el CD El Nacional; asimismo, también jugó en Catar, Colombia y México. Sin embargo, Lara es recordado por su paso por la selección de Ecuador y su participación en la Copa del Mundo 2006. El exfutbolista disputó 28 partidos con la selección nacional, participando en el Mundial de Alemania 2006 y anotando un 'tanto' en la victoria (2-0) sobre Argentina de las eliminatorias de esa misma cita mundialista.

Según los informes preliminares de la policía del distrito Eloy Alfaro, el 'Diablito' desempeñó el rol de conductor de uno de los vehículos de huida, que esperaba a escasos metros de la salida del comercio para escapar tras el asalto. A pesar de que el exjugador no registra antecedentes legales, la Fiscalía General del Estado (FGE) y los entes judiciales determinarán el grado de presunción y de implicación de los involucrados.

“Se está realizando todo este tipo de trabajo profesional para determinar qué grado de complicidad tiene cada uno de ellos y qué grado de intervención realizaron en este local comercial”, declaró el jefe de policía Pablo Lastra. Además, Lastra añadió que otros implicados lograron huir con el apoyo de un vehículo color negro que esperaba a los asaltantes en las inmediaciones del lugar de los hechos.

A pesar de la huida de una parte de la banda, la policía consiguió capturar a cuatro sospechosos, entre ellos Lara, e incautar tres armas de fuego, munición y aparatos electrónicos con el operativo policial.

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Tras su detención, el 'Diablito' fue trasladado a una unidad de flagrancia para el procedimiento judicial correspondiente a la espera de la resolución del caso. Pero ahora, unas declaraciones que dio Lara podrían cobrar sentido: "Es mal consejero encerrarse en 4 paredes y quedarse ahí. La cabeza te da vueltas. Sí me he dicho cosas como ‘qué hago aquí’, dijo el ecuatoriano en una entrevista para 'Un Toque de Fútbol' tiempo atrás.