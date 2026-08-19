El choque de Arthur con la Juventus

Arthur Melo viene encadenando cesiones en distintos clubes tanto de Europa como de Sudamérica en los últimos tiempos, después de no haber logrado adaptarse a la 'Juve', aunque solo en la Fiorentina pudo alcanzar una verdadera regularidad, puesto que ni en Liverpool, ni en Girona, ni en Gremio ha acabado de poder recuperar el nivel que se le intuía en un pasado. Aun así, el brasileño estaba completando una gran pretemporada en la Juventus, club que todavía tiene en propiedad sus derechos, por lo que podía pensarse que iba a lograr ganarse la continuidad en la 'Vecchia Signora'.

No obstante, se ha informado desde Italia de que el conjunto italiano estaría listo para poner fin a la etapa del 'carioca' en Turín mediante la rescisión de su contrato, aunque la historia no sería realmente tal y como parece querer hacer ver el club transalpino.

La intención de rescindir vendría del propio futbolista

Según ha podido saber 'SPORT', el brasileño lleva pidiendo salir desde enero. De hecho, el pasado viernes habló tanto con el entrenador como con el director deportivo, mientras que el lunes tuvieron una reunión en la que informaron al jugador de que iban a estudiar su petición, de cara a una nueva reunión que tendría lugar este jueves. En dichas conversaciones, Arthur les habría comunicado que aceptaba irse sin cobrar nada, aun cuando desde algunos frentes se afirme que la decisión ha sido de la propia Juventus de Turín.

Incluso, el hecho de que haya participado en todos los amistosos de pretemporada menos en el último, jugado ya después de que el mediocampista insistiera en la decisión, confirma que Spalletti contaba con él para el presente curso, tal como se podía intuir por sus declaraciones de hace una semana. "Me gusta mucho el compromiso que están mostrando y cómo han hablado en el vestuario. Porque los dos pensaban que iban a venir aquí y que los iban a dejar de lado; en cambio, se han quedado un poco sorprendidos. Probablemente, ni siquiera habían llegado en las mejores condiciones. Les ha sorprendido que queramos evaluarlos, porque es lo correcto", declaró el técnico italiano sobre la situación con Arthur Melo y Douglas.

Arthur no ha terminado de cuajar durante su etapa en la Juventus / X

Además, el entrenador fue un paso más allá al defender su postura de darles la oportunidad de ganarse un puesto. "Hay que evaluar a los futbolistas que fueron fichados, también porque hemos invertido mucho dinero en ellos. El hecho de darles ahora una oportunidad y comprobar que se esfuerzan, que hacen lo que tienen que hacer, que están perfectamente integrados en el equipo, demuestra que son jugadores inteligentes y con calidad. Por eso se vendrán con nosotros a la gira y durante esa gira evaluaremos qué decisión tomar", explicó Spalletti.