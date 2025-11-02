Chivu: "A Josep Martínez le viene bien estar con el grupo"

Josep Martínez se reincorporó a la dinámica del Inter de Milán tras verse involucrado en un accidente de coche que causó la muerte de un hombre de 81 años en silla de ruedas el pasado martes. El guardameta valenciano, bajo investigación por homicidio imprudente, ya se ejercitó con normalidad desde el miércoles en la ciudad deportiva de Appiano Gentile y, tras causar baja ante la Fiorentina, regresó a la convocatoria de Cristian Chivu para visitar al Hellas Verona.

"Es un momento difícil, nosotros tratamos de ayudarle al mismo tiempo como club y como grupo, como plantilla. Pensamos también en la familia del fallecido porque es como tiene que ser", declaró su técnico a 'DAZN' tras el triunfo 'nerazzurro'.

"Pensamos en 'Peppo', en su dificultad y en lo que será su dificultad durante el resto de su vida tratando de estar cerca de él, de darle un poco de apoyo anímico. Estar con el grupo le hace bien", añadió. Vivió, además, la victoria de los suyos desde el banquillo debido a la titularidad de Yann Sommer y festejó la conquista de los tres puntos con el resto de sus compañeros.

Se encontraba camino al entrenamiento con el Inter cuando, poco antes de las 10:00h, colisionó en Fenegrò (Como, norte Italia) con Paolo Saibene, de 81 años, que circulaba con su silla de ruedas eléctrica por el arcén y que perdió la vida en el acto. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es la de que el hombre sufrió un colapso o un ataque cardíaco que provocó la pérdida de control de la silla y su invasión de la carretera en el momento en el que circulaba Martínez.

El exportero del Genoa está bajo investigación por posible homicidio vial imprudente. En Italia, este delito está tipificado en el artículo 589 del código penal y en caso de que la investigación determine que infringió alguna norma la pena podría ir de los dos a los siete años de cárcel. Si se confirmase que fue algo fortuito provocado por un giro imprevisible del fallecido, podría no tener responsabilidad penal.