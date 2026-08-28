Cherki y Haaland destrozan al Crystal Palace con su talento y determinación

La era Maresca empieza a carburar y ya lidera provisionalmente en la Premier League tras imponerse con autoridad al Crystal Palace en Selhurst Park (1-4). El conjunto 'sky blues' dominó gran parte del encuentro, gracias a la jerarquía de Elliot Anderson en la medular y a la determinación en el área de Haaland. Pero si se llevó los tres puntos, fue especialmente por un estelar Rayan Cherki. El francés demostró que su capacidad para decidir un partido no es fruto de la casualidad.

Lo mismo se marca una jugada 'maradoniana' que también enchufa desde fuera del área. El City frotó la lámpara tras el golazo de Yeremy Pino de libre directo y allí apareció el bueno de Rayan.

El encuentro, por eso, empezó con las amenazas de Nketiah y Kamada para poner en aprietos a los presuntos favoritos. Los mancunianos, pese a las idas y venidas constantes, no dejaron escapar el control del partido bajo la batuta de Anderson en la base, la amenaza de Semenyo por izquierda y la seguridad defensiva que transmite Rúben Dias para dar libertad a Nico O'Reilly para subir y generar peligro.

Y lo cierto es que poco tardó el cuadro 'cityzen' en transformar ese rendimiento en goles. Semenyo puso un centro teledirigido a Haaland, que se erigió como un cíborg entre los centrales del Crystal Palace, para abrir la lata. Foden también quiso algo de protagonismo y sus conducciones abrieron espacios que él mismo estuvo cerca de aprovechar con un testarazo desviado. En uno de esos intentos de desquitarse de esa sensación de dominio aplastante, el cuadro local estuvo cerca de igualar la contienda de la mano de Larsen y Mitchell. Pero nada más lejos de la realidad.

El recital de Cherki y el golazo de Pino

Tras el descanso, los de Enzo Maresca debían ampliar la ventaja si no querían tentar a la suerte. Y más con los avisos constantes de los de Pierre Sage. Fue entonces cuando apareció Rayan Cherki e hizo una jugada que te podría haber firmado el mismo Diego Armando Maradona. Tras la asistencia de Foden, fue sorteando rivales hasta meterse en la cocina de Dean Henderson y empujar el balón a la red.

Pero la sonrisa le duró dos minutos porque Yeremy Pino se inventó un libre directo sensacional que acabó por meterse en propia Donnarumma al golpear en su espalda.

Y cuando las 'papas' quemaban volvió a aparecer el francés para decir "Hola me llamo Rayan Cherki y hago lo que quiero". Su conducción al borde del área culminó con un disparo lleno de rabia para batir de nuevo a Dean Henderson.

Tuvo minutos Bouaddi y también hubo tiempo para que llegara el doblete del cíborg noruego. Una recuperación de McAidoo dejó con metros por delante a Phil Foden y Haaland hizo fácil una vez más aquello que tan bien se le da. Los destellos del Crystal Palace quedaron en agua de borrajas y el Manchester City de Enzo Maresca da un golpe a la Premier para seguir con buen pie.