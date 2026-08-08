El Chelsea de Xabi Alonso ya carbura y golea al Milan de Amorim

El Chelsea, entrenado por el español Xabi Alonso, goleó 3-0 este sábado al Milan en el Bung Karno Stadium de Jakarta (Indonesia) y mejoró la imagen de sus dos últimos partidos, en los que perdió ante el Juventus y el Tottenham.

Un doblete del brasileño Joao Pedro, una de las ausencias más relevantes en la lista de Carlo Ancelotti en el pasado Mundial, y un tanto del ecuatoriano Moisés Caicedo fueron suficientes para conseguir la segunda victoria de la pretemporada en el conjunto londinense.

El conjunto 'blue' mejoró respecto a sus dos últimos partidos y dominó con claridad ante un Milan que no fue capaz de tirar entre los tres palos durante todo el choque.

Así, el técnico tolosarra consigue su segunda victoria a los mandos del Chelsea, después de conseguir la primera por 6-4 ante el WS Wanderers australiano.

El siguiente será este mismo domingo ante el Johor DT malasio y el último, el 15 de agosto ante la Real Sociedad.

Por su parte, el conjunto italiano empató en sus dos compromisos anteriores ante el Celtic de Glasgow y el Inter.

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La última prueba del verano será el próximo día 15 ante el Manchester United, último equipo del actual técnico milanista, el portugués Rúben Amorim.