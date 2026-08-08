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El Chelsea de Xabi Alonso ya carbura y golea al Milan de Amorim

El nuevo entrenador del Milan no ha conseguido ganar ningún partido esta pretemporada

Estevao Willian, del Chelsea, ante el poertero del AC Milan Lorenzo Torriani

Estevao Willian, del Chelsea, ante el poertero del AC Milan Lorenzo Torriani / MAST IRHAM / EFE

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EFE

El Chelsea, entrenado por el español Xabi Alonso, goleó 3-0 este sábado al Milan en el Bung Karno Stadium de Jakarta (Indonesia) y mejoró la imagen de sus dos últimos partidos, en los que perdió ante el Juventus y el Tottenham.

Un doblete del brasileño Joao Pedro, una de las ausencias más relevantes en la lista de Carlo Ancelotti en el pasado Mundial, y un tanto del ecuatoriano Moisés Caicedo fueron suficientes para conseguir la segunda victoria de la pretemporada en el conjunto londinense.

El conjunto 'blue' mejoró respecto a sus dos últimos partidos y dominó con claridad ante un Milan que no fue capaz de tirar entre los tres palos durante todo el choque.

Así, el técnico tolosarra consigue su segunda victoria a los mandos del Chelsea, después de conseguir la primera por 6-4 ante el WS Wanderers australiano.

El siguiente será este mismo domingo ante el Johor DT malasio y el último, el 15 de agosto ante la Real Sociedad.

Por su parte, el conjunto italiano empató en sus dos compromisos anteriores ante el Celtic de Glasgow y el Inter.

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La última prueba del verano será el próximo día 15 ante el Manchester United, último equipo del actual técnico milanista, el portugués Rúben Amorim.

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