El Chelsea sigue explotando la 'vía Estrasburgo'

Todd Boehly compró el Chelsea en 2022, y desde su llegada, el club londinense se ha caracterizado por realizar muchos fichajes cada verano, siendo la gran mayoría de ellos jugadores jóvenes que prometen mucho, pero cuya mejor versión está todavía por ver.

Para poder llevar a cabo esta estrategia, el propietario estadounidense compró el Racing de Estrasburgo en 2023, al que usan a modo de satélite: los jugadores que no tienen sitio en el Chelsea son enviados al club francés para tener minutos, y en caso de que tengan un buen rendimiento, estos vuelven a Inglaterra o son vendidos por altas cantidades.

Desde hace tres años, es habitual ver en cada mercado movimientos entre los dos clubes en ambas direcciones, y este verano no ha sido la excepción: tres jugadores han abandonado el Chelsea para llegar al Estrasburgo, mientras que cinco han hecho el camino contrario.

El último en realizarse ha sido la llegada de Omari Kellyman al club francés, que ha pagado 6 millones de euros a su 'equipo hermano' para ficharlo. El jugador estuvo cedido en el Cardiff City la temporada pasada. Los otros dos jugadores que han hecho el mismo camino son el portero Filip Jörgensen y el lateral de 19 años Genesis Antwi, aunque estos dos jugadores llegan como cedidos.

Por el lado contrario, el Chelsea ha fichado a dos jugadores del Estrasburgo: el 'Colo' Barco, por el que han pagado 40 millones, y Emegha, que ha costado 25 y que ya se sabía que llegaría a Londres desde septiembre del año pasado. Los otros tres movimientos se tratan de jugadores que regresan de cesión: Mike Penders, Datro Fofana y Anselmino.

A falta de unos días para que acabe el mercado, el número de traspasos entre ambos clubes puede aumentar: según informa Andrés Onrubia, Washington y Essugo pueden llegar al club alsaciano.

Chelsea y Estrasburgo no pasan por su mejor momento

Tanto Chelsea como Estrasburgo han vivido buenos momentos desde que se aplica el modelo de multipropiedad: el club inglés ganó el Mundial de Clubes y la Conference League, mientras que el equipo francés consiguió clasificarse para Conference, quedándose a las puertas de la final tras caer eliminados ante el Rayo Vallecano.

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Pero esta temporada ninguno de los clubes viajará por Europa: el Chelsea quedó décimo en Premier League, mientras que el Estrasburgo acabó octavo. Si bien el equipo alsaciano ha crecido deportivamente desde la llegada de BlueCo, los aficionados no están contentos con la gestión realizada, pues no están de acuerdo con ser tratados como un club que sirve de prueba y error para los fichajes del Chelsea.