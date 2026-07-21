¡Oficial! El Chelsea rompe el mercado: 137 millones por Morgan Rogers

El Chelsea ya tiene a uno de los grandes refuerzos del verano. El conjunto londinense confirmó este martes la incorporación de Morgan Rogers, que deja el Aston Villa para iniciar una nueva etapa en Stamford Bridge tras firmar un contrato hasta 2033.

Aunque el club no hizo públicas las cifras de la operación, el traspaso se sitúa en torno a los 137 millones de euros, una cantidad que convertiría al internacional inglés en uno de los fichajes más caros de la historia de la Premier League.

A sus 23 años, Rogers aterriza en Londres después de consolidarse como una de las grandes revelaciones del fútbol inglés. Durante su etapa en el Aston Villa participó directamente en 40 goles en 85 partidos de la Premier League, ayudando al conjunto de Birmingham a clasificarse para la Champions League y, posteriormente, a conquistar la Europa League.

El atacante también se ha ganado un sitio fijo en la selección inglesa. Desde su debut con los Three Lions en noviembre de 2024, suma 22 internacionalidades y formó parte del combinado nacional que disputó el Mundial de este verano.

En el comunicado publicado por el Chelsea, Rogers mostró su entusiasmo por el nuevo reto: "Estoy muy emocionado. Para mí, el Chelsea es el club más grande de Londres y un equipo al que siempre he admirado desde que era un niño", aseguró el delantero inglés.

El nuevo futbolista 'blue' también explicó qué le llevó a aceptar la oferta del conjunto londinense: "Estoy realmente ilusionado con el proyecto, con el nuevo entrenador, con los jugadores que tenemos y con la dirección que está tomando el club. Por eso estoy aquí y no puedo esperar para empezar".

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Con su incorporación, el Chelsea suma un atacante capaz de actuar en varias posiciones del frente ofensivo, una polivalencia que encaja con la idea del nuevo proyecto encabezado por Xabi Alonso. Por su parte, el Aston Villa pierde a uno de los futbolistas más determinantes de las últimas temporadas, aunque recibe una importante cantidad económica para sustituirlo.