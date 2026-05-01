El Chelsea ya mueve ficha en el lateral: ¿Vía libre por Cucurella?

El Chelsea encara el tramo final de la temporada con más dudas que certezas. Eliminado de la Champions League y lejos de los objetivos marcados en la Premier League, el conjunto londinense ha vivido meses de inestabilidad, marcados por decisiones controvertidas desde los despachos y cambios en el banquillo que han afectado al rendimiento del equipo. La irregularidad está siendo la tónica dominante en un curso en el que el proyecto deportivo vuelve a estar en revisión.

Pese a ello, en Stamford Bridge no contemplan un frenazo en su política de inversión. La propiedad mantiene su hoja de ruta y no tiene problemas en destinar grandes cantidades de dinero para reconstruir la plantilla de cara a la próxima temporada. La apuesta por talento joven y fichajes estratégicos seguirá siendo una constante, con el objetivo de devolver al Chelsea a la élite europea en el menor tiempo posible.

Enzo y Robert Sánchez envían al Chelsea a la final de la FA Cup / VINCE MIGNOTT

En ese contexto aparece un nuevo nombre propio en la agenda 'blue'. Según ha trascendido en Argentina, el club londinense sigue de cerca a Mateo Del Blanco, lateral izquierdo de Unión de Santa Fe que ha despertado el interés de varios equipos europeos. Su progresión no ha pasado desapercibida y el Chelsea valora seriamente lanzarse a por su fichaje como parte de ese proceso de renovación en los costados defensivos.

La posible llegada del joven argentino tendría consecuencias directas en la plantilla actual. Especialmente en la situación de Marc Cucurella, cuyo futuro vuelve a situarse en el centro del debate. El lateral catalán ha sido uno de los nombres señalados en medio de la irregular campaña del equipo y su continuidad no está garantizada.

Marc Cucurella del Chelsea, decepcionado durante el partido de la Carabao Cup ante el Arsenal / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Además, el propio jugador ha dejado abierta la puerta a un cambio de aires en más de una ocasión. En relación con un posible regreso al FC Barcelona, Cucurella fue claro al admitir que “sería difícil rechazarlo. Tendría que pensar en mi familia. Si viene, vendrá y veremos la decisión que se toma”. Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y que alimentan los rumores sobre su futuro.

A este escenario se suma otro factor clave. La más que posible ausencia del Chelsea en la próxima edición de la Champions League podría facilitar salidas importantes en la plantilla, entre ellas la del propio Cucurella, en busca de un proyecto más competitivo a corto plazo. Así, el movimiento por Mateo Del Blanco no solo responde a una apuesta de futuro, sino que también podría abrir definitivamente la puerta de salida en el lateral izquierdo catalán.

Noticias relacionadas

x

En cualquier caso, la decisión final dependerá de cómo evolucione el mercado y de los movimientos que se produzcan en las próximas semanas. El Chelsea sigue analizando opciones para reforzar una posición clave, mientras que el futuro de Marc Cucurella permanece en el aire a la espera de acontecimientos. Con el nombre de Mateo Del Blanco ganando fuerza en la agenda, el club londinense podría provocar un efecto dominó en su lateral izquierdo.