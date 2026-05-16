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Chelsea - Manchester City, en directo: final de la FA Cup 2026, hoy en vivo

Sigue en directo el partido entre Chelsea y Manchester City de la final de la FA Cup 2025-2026

Dónde ver la final de la FA Cup por TV y en directo

Haaland, en acción de partido

Haaland, en acción de partido / GARY OAKLEY / EFE

Xavier Zapater

Chelsea y Manchester City se miden hoy en la final de la FA Cup en el estadio de Wembley (Londres), con capacidad para 90.000 espectadores.

Sigue el minuto a minuto del partido aquí en SPORT.

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