Chelsea - Manchester City, en directo: final de la FA Cup 2026, hoy en vivo

Chelsea y Manchester City se miden hoy en la final de la FA Cup en el estadio de Wembley (Londres), con capacidad para 90.000 espectadores.

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¡TODO PREPARADO! Ahora sí, la ceremonia previa al partido ha llegado a su fin y está todo listo para que comience a rodar el balón. Veremos si el City cumple con su papel de favorito y logra alzarse con la FA Cup.

SALEN LOS JUGADORES ¡Saltan al terreno de juego los protagonistas del partido! El príncipe Guillermo ha bajado al césped para saludar, uno a uno, a los 22 jugadores que partirán de inicio. Lleno absoluto en Wembley para vivir este partidazo. ¡Ya no queda nada!

¡IMÁGENES DEL CALENTAMIENTO! ¡Ya ha finalizado el calentamiento de ambos equipos! Ahora mismo, sobre el césped del estadio de Wembley se está celebrando la tradicional ceremonia previa a esta gran final de la FA Cup, que arrancará en menos de 10 minutos.

Por cierto, la de hoy es la cuarta finalísima de FA Cup consecutiva para el Manchester City. Los de Pep Guardiola, sin embargo, perdieron en las últimas dos ediciones contra todo pronóstico, frente al Crystal Palace y al Manchester United. La última vez que se alzaron con el trofeo fue en 2023, también contra el United.

EL CITY BUSCA SU SEGUNDO TÍTULO DE LA TEMPORADA El Manchester City tiene hoy la oportunidad de levantar su segundo trofeo de la temporada. Los 'cityzens' ya se proclamaron campeones de la Carabao, tras vencer al Arsenal en la final. Además, el equipo entrenado por Pep Guardiola todavía tiene opciones de llevarse la Premier, pero depende, precisamente, de un tropiezo de los 'gunners'. ¿Con cuántos títulos acabarán la campaña?

ALINEACIÓN DEL MANCHESTER CITY Y este es el XI inicial en el Manchester City para esta final. Pep Guardiola apuesta por situar a Semenyo y Doku en las bandas, con Marmoush en la media punta y Haaland de '9'. Alineación titular del City: Trafford; Nunes, Khusanov, Guéhi, O’Reilly; Semenyo, Rodri, Bernardo Silva, Marmoush, Doku; Haaland.

Joao Pedro ocupará la punta de ataque del Chelsea en esta finalísima de la FA Cup. Un nombre que ha sonado mucho en clave Barça en las últimas horas, ya que parece ser un objetivo prioritario para reforzar la posición de '9'. De hecho, Deco viajó a Londres para reunirse con los agentes del jugador.

EL XI DEL CHELSEA Estos son los once jugadores que partirán de inicio en el conjunto entrenado por Calum McFarlane, quien está dirigiendo a los 'blues' de forma interina en este final de temporada. Alineación titular del Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Fofana, Colwill, Cucurella; Reece James, Enzo, Caicedo, Palmer, Hato; Joao Pedro.