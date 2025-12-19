El 'otro' Chelsea que busca revalidar su éxito en la Conference League

Este jueves se disputó la sexta y última jornada de la fase de liga de la Conference League, que terminó con el Estrasburgo reinando en la tabla. La fecha dejó algunas sorpresas de última hora, como el Crystal Palace quedándose fuera de los puestos directos a octavos tras empatar en casa ante el KuPS (2-2), o la eliminación del Dinamo de Kiev, uno de los candidatos a llegar lejos en la competición.

El que sí ha hecho los deberes, no solo ayer sino durante toda la fase de grupos, es el conjunto alsaciano, que con la tranquilidad de tener el billete asegurado, se impuso al Breidablik (3-1). La primera parte acabó con empate a uno y el partido no se resolvió hasta los últimos diez minutos, cuando Godo y Enciso, ya en el añadido, decantaron el resultado y certificaron la eliminación de los islandeses. Con esta victoria, el Estrasburgo aseguró el primer puesto con 16 puntos, fruto de cinco victorias y un empate.

Los franceses acompañarán en octavos al Rakow, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz y AEK Larnaca. La espera hasta la renundación de la tercera competición europea será larga, ya que los partidos de ida de los play-offs a octavos no se disputarán hasta el 19 de febrero. El sorteo de la fase eliminatoria se celebrará un mes antes, el 18 de enero en Suiza.

Liam Rosenior ha dotado al equipo de una identidad muy proactiva: presión alta, recuperaciónes rápidas y una mentalidad ambiciosa que también se refleja en la Ligue 1, donde, a pesar de la juventud de la plantilla, el Estrasburgo se mantiene en puestos europeos. En ataque, alterna largas secuencias de posesión con transiciones rápidas que le permiten generar muchas ocasiones de calidad. Prueba de ello son los 11 goles marcados durante esta fase.

"El logro es solo el principio", afirmó el capitán Andrew Omobamidele tras el partido. "Nuestro objetivo es ganar la competición", reiteró, dejando clara la ambición del conjunto francés en esta Conference League, que quiere seguir los pasos del Chelsea, vigente campeón y club con el que comparten dueños bajo el grupo BlueCo.