Chasco para Modric en su debut con el Milan

13 años después, Luka Modric jugó con la camiseta de un club diferente al Real Madrid. El legendario centrocampista, con casi 40 años, debutó con el AC Milan, el equipo de su infancia, como reconoció en el momento de su llegada a San Siro. "Tenía otras ofertas, pero cuando me llamó el Milan, lo tuve claro", señaló el croata. Sin embargo, su estreno con los rossoneri es digno de olvidar: su equipo encajó una dura goleada a manos del Chelsea en Stamford Bridge (4-1).

Los aficionados del Milan tenían más ganas que nunca de seguir un partido de pretemporada de su equipo. Modric iba a debutar tras oficializarse su llegada el pasado 14 de julio. Lo hizo con el número 14 a la espalda en la segunda mitad, como sustituto del italiano Samuele Ricci. El Chelsea ya ganaba 2-0 gracias a los tantos de Andrei Coubis -en propia meta- y Joao Pedro. Solo necesitaron ocho minutos para colocar la doble ventaja en el marcador.

Debut amargo para Modric

Lo cierto es que el contexto del partido no invitaba a Modric a desplegar su mejor fútbol. El Milan, desde el minuto 18, jugaba con un hombre menos tras la expulsión de Coubis. Mala tarde para el italiano. Sin embargo, el que fuera ganador del Balón de Oro en 2018 poco pudo hacer ante el flamante campeón del Mundial de Clubes. Liam Delap, con un doblete, estableció un humillante 4-0 que Youssouf Fofana maquilló con el definitivo 4-1.

Defeat at Stamford Bridge. pic.twitter.com/BSjKEQ2bWO — AC Milan (@acmilan) August 10, 2025

Poco a poco, Massimiliano Allegri va ajustando las piezas a su gusto para superar el fracaso del club bajo las órdenes de Sérgio Conceição. Sin embargo, hoy por hoy, su Milan está a años luz de equipos del nivel del Chelsea. Los de Enzo Maresca fueron completamente superiores tanto en el apartado físico como en el táctico.

Con el Mundial en la mente

El ex del Real Madrid, que no tuvo minutos este sábado en el duelo ante el Leeds (1-1), apunta a debutar en partido oficial el próximo domingo 17 de agosto, cuando el Milan empiece oficialmente su temporada con el primer compromiso de Copa Italia ante el Bari.

El croata Luka Modric saluda a los aficionados del Milan con una camiseta del equipo desde la tienda oficial del club "rossonero". EFE/MATTEO CORNER / MATTEO CORNER / EFE

Sin duda, Modric será importante en este Milan. El croata, que firmó por una temporada con la posibilidad de alargar otra más, no viene a pasearse. Más bien lo contrario: quiere llegar al Mundial 2026 en plena forma y, si la campaña resulta positiva, repetir el próximo año.