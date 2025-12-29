Champions Tour, la gira del Inter Miami de Messi, pasará por Perú, Colombia y Ecuador

El Inter Miami de Leo Messi hará una gira de pretemporada por Perú, Colombia y Ecuador llamada "Champions Tour" en la que estrenará su condición de campeón de la MLS.

Es el tercer año consecutivo en el Inter Miami realiza partidos de pretemporada fuera de Estados Unidos, tras visitar Honduras, Panamá y Perú en 2025, y El Salvador y Japón en 2024, informa NSN, la firma cofundada por Andrés Iniesta que colabora con el club de Messi en la organización del tour por Sudamérica.

La Champions Tour arrancará en Perú el próximo 24 de enero para enfrentarse al Club Alianza Lima, en el Estado Alejandro Villanueva, que tiene un aforo de 34.000 personas.

El 31 de enero, el equipo de Javier Mascherano se desplazará a Colombia por primera vez en la historia para jugar contra el Atlético Nacional de Medellín en el Estadio Atanasio Girardot, con capacidad para 45.000 personas. Será la primera vez que los "verdolagas" se midan contra el Inter de Miami.

La última parada será en Ecuador el 7 de febrero. El equipo del que Leo Messi es capitán disputará el tercer y último partido del 'Champions Tour' contra en Barcelona de Guayaquil en el Estadio Monumental Banco Pichincha, con un aforo de 57.000 espectadores. Será el primer partido del Inter Miami contra un rival ecuatoriano.