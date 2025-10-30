Champions, cerveza y 'streaming': así se juega el nuevo negocio millonario de la UEFA

Detrás de marcas como Corona, Budweiser, Beck's o Stella Artois está la compañía cervecera y de bebidas Anheuser-Busch InBev. Y salvo sorpresa, estará muy vinculada a la UEFA en los próximos años. La multinacional, con sede en Leuven (Bélgica), quiere entrar con fuerza en el deporte rey y ya ha dado el primer paso para convertirse en patrocinador global en la categoría de cervezas en todas las competiciones masculinas de la UEFA durante el ciclo 2027-2033 (excluyendo la Youth League).

UC3, la 'joint venture' por la UEFA y European Football Clubs (EFC) que gestiona los derechos comerciales de los torneos de clubes, ha iniciado un periodo de negociación exclusiva con la firma belga para que se convierta en su primer socio oficial a nivel mundial en este nuevo ciclo. "La decisión se ha tomado después del proceso de licitación que se inició a principios de octubre con la colaboración de la agencia global de marketing y ventas de UC3, Relevent Football Partners", explica el comunicado de UC3.

Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA. / UEFA

De este modo, se da el pistoletazo de salida a la estrategia comercial de la UEFA de cara al nuevo ciclo de la Champions League. Según SportBusiness, el ciclo anterior generó unos ingresos de aproximadamente 30.000 millones de euros.

Televisión y derechos de transmisión

Al mismo tiempo, también se están negociando los derechos televisivos de la Champions y del resto de torneos organizados por la UEFA para el mismo ciclo, entre 2027 y 2033. Relevent, que actualmente lidera estas conversaciones, tomó el relevo de TEAM Marketing como gestor de estos derechos el año pasado. El objetivo es ambicioso: superar los 5.000 millones de euros en ingresos y abrir la puerta a plataformas digitales y de streaming, que se han convertido en actores clave en la actualidad deportiva.

Nuevo enfoque mediático

La estrategia refleja la transformación del panorama mediático, donde las plataformas digitales globales ofrecen oportunidades crecientes por explotar. UC3 ha lanzado por primera vez una licitación simultánea en los cinco mercados más importantes de Europa por lo que al fútbol se refiere —Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido— con contratos más flexibles de hasta cuatro años, lo que facilita la entrada de los reyes del streaming como Netflix o Amazon. En el fútbol, todo evoluciona.