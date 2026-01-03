El Como de Cesc vuela hacia Europa

El Como ganó 1-0 al Udinese con un tanto de penalti de Lucas Da Cunha, se asentó en la sexta y última plaza europea y sumó tres puntos con el argentino Nico Paz en el banquillo hasta el tramo final del encuentro.

En pleno ruido mediático por la posible vuelta de Nico Paz al Real Madrid, su técnico, Cesc Fábregas, sentó junto a los suplentes a su estrella por primera vez esta temporada en Liga. Hasta el momento, Nico Paz siempre había formado parte del once de su entrenador con excepción del choque de la Copa de Italia que disputó a finales de septiembre frente al Sassuolo.

El público presente en el Stadio Giuseppe Sinigaglia tuvo que esperar hasta el minuto 69 para ver a su jugador franquicia, que ingresó en el terreno de juego para sustituir a Maxence Caqueret. En algo más de veinte minutos, Nico Paz dejó algún detalle técnico, pero no tuvo tiempo para marcar la diferencia.

Cuando pisó el césped, el Como ganaba 1-0 después de firmar una gran primera parte, en la que Jesús Rodríguez estuvo presente en casi todas las operaciones de ataque. El atacante español se mostró incisivo, eléctrico y e insistente. Y gozó de alguna ocasión, como un disparo desde fuera del área que se marchó cerca de la portería defendida por Danielle Padelli.

El Como disparó hasta en diez ocasiones a portería sin éxito y sólo pudo desnivelar la balanza desde el punto de penalti. Una caída clara dentro del del área de Alberto Moreno no la desaprovechó Da Cunha, que marcó el único tanto de un partido que bajó sus revoluciones en la segunda parte, en la que el Udinese fue incapaz de empatar un choque que asentó en el sexto puesto al equipo de Fábregas.