Cesc protege a Morata

Álvaro Morata está atascado con el gol. Desde que aterrizó de nuevo en la Serie A tras su aventura por Turquía, está completamente en blanco: 13 partidos, 0 goles. La última diana se la apuntó el pasado mes de mayo con la camiseta del Galatasaray, en un partido liguero contra el Trabzonspor.

¿El resultado? Quedarse fuera de los planes de Luis de la Fuente. El puesto que tenía Morata en la selección se ha esfumado pese a ser una pieza clave del vestuario en los últimos años. Capitán y referente ofensivo de La Roja hasta hace muy poco, el ex del Real Madrid y Atlético de Madrid, entre otros grandes equipos, tiene el importante reto de volver a ganarse la confianza del preparador de Haro para ser parte de la expedición española en el Mundial de 2026.

"Le falta el gol. Está un poco triste, pero estoy seguro de que se levantará porque tiene muchas cualidades Cesc Fàbregas, sobre Morata — Entrenador del Como

Sin embargo, la situación le ha dejado algo "tocado". Cesc Fàbregas, su entrenador en el país transalpino, quiso alzar la voz para defenderlo y reconocer su situación en el club lombardo: "Le falta el gol. Está un poco triste, pero estoy seguro de que se levantará porque tiene muchas cualidades. Hay que apoyarle. Para mí, no jugó nada mal y los aplausos del público cuando sale de cambio son prueba de ello", declaró recientemente.

Álvaro Morata, en su debut con el Como / COMO

"Ante Atalanta y la Juventus ha hecho grandes partidos, no se trata solo de tener el balón. Él lo protege, también dentro del área. Tiene esa hambre. Para lo que queremos hacer, encaja muy bien. Estoy muy contento, está creciendo, en un sitio nuevo y con compañeros nuevos", añadió sobre su delantero, que está muy bien considerado en el vestuario.

El Mundial, en el aire

En el Como, ven a Morata como una pieza clave no solo por su aportación sobre el césped, sino también por la capacidad que tiene para orientar a los jóvenes. Pese a ello, Morata sabe que para poder jugar en la selección hace falta estar al 100%, y es complicado que un delantero pueda recibir la llamada de su país si no está fino de cara a puerta.

La única vía para 'comprar' su billete para el Mundial es volver a destrozar redes, enchufarse y ser consistente en la tarea del gol. Y Cesc está completamente volcado en ayudarle. El de Arenys de Mar cree que si logra marcar uno, el resto vendrán solos.

Morata celebrando la Eurocopa 2024 / EFE, Clemens Bilan

La dinámica que atraviesa Morata, falto de confianza, es totalmente opuesta a la de la gran sensación de la Selección, Mikel Oyarzabal, el "killer" de De la Fuente que ya suma 22 goles con el combinado nacional. A día de hoy, su presencia en el Mundial está prácticamente asegurada, como la de Ferran Torres, y si no hay sorpresas, solo habrá que elegir a sus complementos: por el momento, Borja Iglesias o Samu Omorodion le están ganando la partida.