El Como de Cesc muere en la orilla ante un Inter lanzado a por el 'Scudetto'

El Inter de Milan se impuso al Como 1907 (3-4) y ve cada vez más cerca el 'Scudetto' en un partido frenético en el que el conjunto dirigido por el español Cesc Fàbregas y liderado por el argentino Nico Paz compitió de tú a tú y puso en apuros al líder.

Era el día de la verdad para el conjunto de Fàbregas. Su examen. Y lo cierto es que, en cuanto a juego, cumplió, pero el Inter aprovechó los errores y las ocasiones que tuvo y se lanzó a por el 'Scudetto' en una jornada en la que sus perseguidores habían cedido puntos.

El inicio del partido mostró a un Como con la intención de dominar la posesión y con una presión alta, mientras los 'nerazzurri' trataban de superarla con balones a la espalda. Fueron minutos de estudio del rival, de espera, de medir el desarrollo del juego, mientras Sommer y Butez aguardaban atentos en las porterías.

De hecho, el primer disparo llegó en el minuto 26, un remate lejano del jugador del Como Baturino que se fue muy por encima del travesaño. Mucha cautela en ambos equipos. El Como lo intentó cinco minutos después, hasta en tres ocasiones dentro de la misma jugada, en la que incluso llegaron a estorbarse sus jugadores.

El conjunto local se creció y logró arrinconar al Inter, que jugó la primera mitad con un ritmo más lento. Y llegó el primer gol en el minuto 35, tras un remate de Nico Paz que detuvo Sommer, cuyo rechace aprovechó el español Álex Valle, bien posicionado, para empujar a placer el balón a la red.

Poco después, el Inter estrelló un balón en un palo tras un cabezazo en un córner. El partido se abrió, el Como arrasó. Apareció quien debía, el argentino Nico Paz, que tras una carrera a pase del guardameta definió con una ejecución perfecta y metió el segundo. Paz, uno de los mejores jugadores del curso en la Serie A, volvió a ser diferencial.

Pero el Inter respondió rápidamente. Thuram, principal referencia ofensiva tras la baja del capitán Lautaro Martínez, su compañero de dupla, remató un centro desde la derecha con la punta de una bota para enviarlo al fondo de la red, un gol que devolvía la esperanza tras el asedio del Como.

Al descanso, después de unos minutos finales vertiginosos, el equipo de Fàbregas sumaba once disparos, mientras que el Inter apenas registraba dos. Tras la pausa, las tornas cambiaron. Los 'nerazzurri' empataron en el minuto 49 con Thuram de nuevo comandando tras un fallo defensivo del Como y lograron la remontada diez minutos después con un testarazo de Dumfries.

Fue un toma y daca, con el Como cerca del empate. Pero cuando más lo estaba, llegó Dumfries, anotó un doblete y puso el cuarto para el Inter en el minuto 72. La fuerza física del Inter superó al Como y dio ejemplo de su efectividad porque hasta ese momento había disparado cuatro veces puerta, en los cuatro goles.

No se rindió el Como, que peleó, movió bien la pelota y lo intentó hasta el final, también con la entrada del español Álvaro Morata en busca del gol. Recortó distancias desde los once metros y asedió en los últimos minutos en busca del empate, con un palo incluido a tres minutos del la conclusión y en un final loco en el que murió en la orilla.

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El partido terminó con un resultado quizá injusto para los de Fàbregas, que pagaron caros errores defensivos y acabaron sirviendo en bandeja un título liguero que el Inter de Milán ve en sus manos. Los 'nerazzurri' se mantienen en lo más alto de la tabla con nueve puntos de ventaja sobre el segundo, el Nápoles, y doce sobre el tercero, el Milan. El Como, inmerso en la lucha por los puestos de Liga de Campeones, ocupa la quinta posición, a solo dos puntos del cuarto clasificado, el Juventus.