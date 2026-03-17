Cesc: "Entre un joven español y uno italiano, elegiría italiano… ¡pero no hay!"

El proyecto del Como 1907 sigue creciendo a pasos agigantados bajo la dirección de Cesc Fàbregas. El técnico d'Arenys de Mar ha llevado al conjunto 'lariani' desde la Serie B hasta convertirse en una de las sensaciones de la Serie A. Sin embargo, su proyecto también está en el centro del debate por un dato que no pasa desapercibido: es el equipo del 'calcio' que menos utiliza jugadores italianos.

El crecimiento del Como ha sido meteórico. Fàbregas inició su carrera en los banquillos en la temporada 2023/24 tras colgar las botas en el propio club 'blanquiazul'. Todavía sin el curso de entrenador, logró un ascenso histórico a la Serie A 21 años después. En su debut en la élite del 'calcio', el equipo ya dejó señales de identidad claras con un fútbol atrevido, dinámico y con protagonismo para jóvenes talentos. Lejos de conformarse con la permanencia, en la presente campaña el conjunto italiano ha dado un paso más y, tras 29 jornadas, se ubica en 'zona Champions', tras victorias de peso como la lograda el pasado domingo ante la AS Roma en el Giuseppe Sinigaglia (2-1).

Sin embargo, el éxito deportivo convive con una realidad estadística muy llamativa. El Como cuenta únicamente con dos jugadores italianos en su plantilla: Mauro Vigorito y Edoardo Goldaniga. El primero, tercer portero, no ha disputado ni un solo minuto en lo que va de temporada. El segundo es el único que ha tenido presencia sobre el césped, pero de forma casi simbólica: jugó únicamente unos segundos al entrar en el minuto 96 en el partido de la jornada 4 ante la ACF Fiorentina. Desde entonces, ningún futbolista italiano ha vuelto a participar en encuentros de liga con el Como.

Este dato sitúa al equipo de Fàbregas en una posición completamente atípica dentro del fútbol italiano. En términos de minutos acumulados por jugadores nacionales, la diferencia con el resto de clubes es abismal. El Cagliari lidera esta clasificación con 18.868 minutos disputados por futbolistas italianos, mientras que el penúltimo, el Hellas Verona, alcanza los 4.137 minutos. El Como, con la participación testimonial de Goldaniga, queda muy por debajo de todos ellos, marcando un caso prácticamente inédito en la Serie A.

Esto, en clave Mundial, será significante para la selección italiana. Gennaro Gattuso, actual técnico la 'Azzurra', no tendrá la opción de llevarse consigo a jugadores del Como, tal y como comentó Nicky Bandini en 'The Guardian': "El Como no cuenta con ningún jugador italiano a quien observar. Gattuso asistió para ver a algunos jugadores de la Roma (Mancini, Cristante, Pellegrini o el joven Pisilli) o por la oportunidad de ver a un equipo que ha desplegado uno de los mejores fútbol de Italia este año y preguntarse si hay lecciones que aprender".

Ante las críticas, Cesc Fàbregas defendió con firmeza su política deportiva, dejando claro que no se trata de una decisión ideológica, sino de mercado y oportunidades reales: "Entre un joven español y un italiano, siempre elegiría con uno de los vuestros... ¡pero no hay!". "Yo, personalmente, junto con el director deportivo (Ludi), he intentado traer a tantos italianos como ha sido posible. Se lo juro: analizamos, vimos qué jugadores podíamos traer para elevar el nivel del equipo, incluso jóvenes. Fue un esfuerzo increíble. Sin embargo, los mejores jugadores italianos juegan en el Inter, en la Juve... y acceder a ese nivel es más difícil para nosotros", se justificó.

Fàbregas también puso el foco en el futuro del club y en la inversión en talento joven: "No hemos encontrado el espacio adecuado para traer italianos a nuestro entorno. Esperamos encontrarlos para el futuro, seguimos buscando. Si miras al 'Primavera', estamos tratando de presionar mucho para traer, invertir y entrenar a jóvenes de 15-16 años a nuestra manera".

Cesc Fàbregas, técnico del Como / Luca Bruno

Fàbregas sigue enamorando a todos

Además, Cesc Fàbregas ganó este martes el Premio Enzo Bearzot que le acredita como el mejor entrenador del año en Italia. Es la primera vez que este premio, dedicado a la memoria del seleccionador campeón del mundo con Italia en España'82 y que promueve la Unión Deportiva ACLI con la participación de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), reconoce el mérito de un entrenador no italiano.

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"Cesc representa un símbolo generacional y lo aprecio especialmente. Es un hombre que no tiene miedo a sus pensamientos, que es directo. Es un perfil que genera tensiones en algún momento, pero demuestra el valor de sus ideas", destacó Gabriele Gravina, presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Fàbregas recibió el premio justo en su momento más dulce, con su equipo situado en 'zona Champions' y semifinalista de la Copa Italia.