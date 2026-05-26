Cesc Fàbregas, sobre la salida de Nico Paz: "El único club que puede decir algo es el Real Madrid"

Cesc Fàbregas, entrenador del Como 1907, fue contundente sobre el futuro de Nico Paz. El técnico catalán descartó cualquier posibilidad de que el centrocampista pueda ir al Inter de Milán como insinuó su vicepresidente, el argentino Javier Zanetti, y aseguró que el único club que puede decir algo al respecto es el Real Madrid.

Fàbregas dejó claro que cuenta con Nico Paz, excepto si el Real Madrid se entromete y quiere recuperarlo, ya que conserva el 50% de sus derechos económicos. La gran temporada que ha realizado el canterano blanco le ha puesto en el escaparate. Varios clubes se han interesado por su situación y el Real Madrid podría recuperarlo pagando nueve millones de euros. “Hemos crecido con él, y él con nosotros. Es un futbolista muy importante para nuestro crecimiento. Veremos qué pasa, pero nuestro deseo es que se quede con nosotros”, manifestó Cesc. El Como apostó fuerte por él y Nico ha respondido. Esto puede propiciar que el conjunto italiano aproveche las conversaciones que mantendrá con los representantes del Real Madrid para afrontar alguna operación similar. El técnico sigue de cerca la cantera blanca y no descarta volver a pescar otra joya este verano.

Ante los rumores que le situaban en el Inter de Milan, Cesc quiso aclarar que “Nico es 50% jugador del Como, pero es nuestro. El único club que puede decir algo es el Real Madrid. Si puedo decir algo, lo sé con certeza: Nico Paz no jugará en el Inter. O regresa al Real Madrid o juega en el Como el año que viene".

Nico Paz es una figura de la Serie A italiana / MATTEO BAZZI / EFE

Gusta a José Mourinho

Nico Paz, como adelantó AS, ya sabe que será repescado. El canterano retornará al Santiago Bernabéu tras dos años de ‘mili’ en el Como de Cesc Fàbregas. El plan sigue adelante y desde este lunes hay un plazo de dos semanas para que el Real Madrid ejecute la cláusula. En el club todos avalan su regreso, ya que recuperarlo por solo nueve millones de euros es una ganga, al ser un futbolista con mucho recorrido.

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Desde Italia, concretamente el diario deportivo Corriere dello Sport, uno de los de mayor tirada en Italia, abrió este sábado su portada con: "Mou se queda con Paz. Nico regresa a su club de origen, le gusta a José y no lo deja ir".