Cesc Fàbregas: "Pido perdón. He hecho algo antideportivo de lo que no estoy orgulloso”

El Como 1907 dinamitó el Calcio. Con el 1-1 que se vivió anoche en San Siro, los de Cesc Fàbregas, además de asentarse en posiciones europeas, le hicieron un enorme favor a un Inter de Milán que lidera la tabla con siete puntos de ventaja respecto a su perseguidor y eterno rival, el Milan de Massimiliano Allegri y Luka Modric.

Nico Paz, jugador insignia del conjunto lombardo, anotó el 0-1 que más tarde igualó Rafael Leao para que el Milan sumase un punto que de poco le sirvió e hizo sonreir al líder, al Inter de Cristian Chivu. El encuentro fue un tanto tenso, especialmente en la zona de banquillos. Massimiliano Allegri y Cesc Fàbregas vivieron el enfrentamiento vecino con intensidad, puesto que el técnico de Arenys de Mar protagonizó una acción durante el choque de la cual se arrepintió y disculpó en la sala de prensa.

En un momento dado, Cesc sujetó de la camiseta a Saelemaekers, a quien había reclamado tarjeta amarilla, para frenar su retorno a la defensa. La acción provocó la protesta de todo el Milan, los ánimos se encendieron y Massimiliano Allegri terminó expulsado.

"Es algo que espero no volver a hacer nunca más"

"Pido perdón. He hecho algo antideportivo de la que no estoy orgulloso. He tocado un poco la camiseta [de Saelemaekers] por la emoción del partido. Como dijo Chivu el otro día: manos quietas, especialmente el entrenador. No podemos hacer esto. Es algo que espero no volver a hacer nunca más", expresó el preparador del Como.

Tras su comparecencia, fue el turno de un Allegri que respondió con ironía: "¿Se ha disculpado? Entendido, entonces la próxima vez que alguien se escape por la banda, haré una entrada y entraré yo también. Fui allí para defender a Saelemaekers, el jugador reaccionó y en ese momento se me acercó uno del Como, no sé quién es, pero no pasó nada".

Noticias relacionadas

"Cuando estás en el campo, hay que ser respetuoso con el árbitro y con los equipos. Hubo un intercambio entre los entrenadores. Es un técnico muy joven. Le deseo que gane mucho en su carrera porque tiene todas las cualidades para hacerlo", sentenció el míster 'rossonero'.